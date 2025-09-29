Chery TIGGO7 Black Edition vitrine sınırlı adetlerle çıktı

ALİ ÇELİK - Chery, sportif detaylarıyla ön plana çıkan TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ı Türkiye’de 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Bu özel versiyonun dış tasarımında 9 ana unsurda yer verilen “Siyah Artemis” rengi ve modele özgü detaylar gizemli bir duruş ortaya koyarken, iç tarafında ise özenle işlenmiş lüks ayrıntılar dikkat çekiyor.

İleri akıllı sürüş özellikleri, yüksek performanslı güç aktarma sisteminin yanı 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, 540° Şeffaf Şasi Görünümü özelliği ile desteklenmiş bu sayede aracın alt tarafı her türlü yol şartında gerçek zamanlı izlenebiliyor…