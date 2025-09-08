OMODA ve JAECOO’dan yeni dönem hamlesi! Chery, Türkiye'de varlığını güçlendiriyor

ALİ ÇELİK - Avrupa’da otomotiv pazarında yakaladığı büyüme trendi ile dikkatleri üzerine çeken OMODA ve JAECOO, Türkiye pazarında da yeni dönem için düğmeye bastı.

JAECOO’nun Türkiye’deki ilk yılının tamamlanması ve OMODA’nın yeni yepyeni D-SUV modeli OMODA 7’nin ön tanıtımı için düzenlenen etkinlik, OMODA&JAECOO Global CEO’su Shawn Xu’nun katılımıyla gerçekleşti. Basın toplantısında söz konusu markalarının küresel ölçekte lansmanının bundan iki yıl önce gerçekleştiğini söyleyen Shawn Xu, “Türkiye’de ise JAECOO markamızla ilk yılımızı tamamladık. Hedefimiz OMODA ile dünyanın önde gelen profesyonel premium SUV markası olmak, JAECOO ile kullanıcıların şık ve zarif bir açık hava hayat tarzına dair beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. Vizyonumuz gençlerle birlikte güzel bir hayatı ortaklaşa inşa etmek” dedi.

İlgili Haber ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı

"AVRUPA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN YENİ MARKA"

Dünya genelinde 600 bin adetlik satış rakamına ulaşarak en hızlı büyüme hızını yakaladıklarını hatırlatan Xu, “Şimdiye kadar 55 farklı ülke pazarına giriş yaptık ve tüm bunları yalnızca 2 yılda gerçekleştirdik. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki, biz dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markasıyız. Geçtiğimiz yılın şubat ayında İspanya’da gerçekleştirdiğimiz lansmanla Chery Grubu’nun Avrupa’ya giren ilk markası olduk. Ardından nisan ayında da, İspanya Başbakanı’nın katılımıyla Avrupa’daki ilk fabrikamızın kuruluşunu duyurduk. Böylece Avrupa’da üretim yapan ilk Çinli otomobil üreticisi olduk. Haziran ayı sonuçlarına baktığımıda ise Avrupa’daki aylık satış rakamımız 12 bin 500 adedin üzerine çıktı. Böylece sadece 16 ayda toplam 97 bin adetlik satışa ulaştık ve Avrupa’da en hızlı büyüyen yeni marka konumuna geldik” dedi.

"TÜRKİYE'DE İLK 3'E OTURMUŞ DURUMDAYIZ"

Öte yandan Türk tüketicinin karşısına JAECOO 7 modeliyle bir yıl önce çıktıklarını dile getiren Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Aracımız, hem 4x2 hem de 4x4 seçeneğiyle büyük bir beğeni kazandı. Özellikle 4x4 kategorisinde içten yanmalı motorlarda bugün gelinen noktada bir numaraya oturmuş durumda. Bu bizim için oldukça gurur verici. Markamızı bir yıl gibi kısa bir süre zarfında 3 milyondan fazla kullanıcı araştırdı, 100 bine yakın dijital talep bırakarak ben araç almak istiyorum dedi ve 50 bine yakın kişi Türkiye’deki yetkili satıcılarımızı ziyaret etti, bizi test etti ve bunlardan 9 bini bu dönemde araç alarak yollara çıkmış oldu. Bir yılda geldiğimiz nokta kurmuş olduğumuz altyapıyla Türkiye’de ilk 3’e oturmuş durumdayız” dedi.