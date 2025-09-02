ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre, Ağustos ayında Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek satış adetlerine ulaşıldı.
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %7,24 artarak 817.345 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları %8,05 oranında artarak 654.413 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,1 artarak 162.932 adet oldu.
ZAM SATIŞLARI ETKİLEMEDİ
Temmuz ayının son haftası ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde %80 olan ÖTV oranı, %75 ve %70’lik dilime çekilerek indirilmişti. Öte yandan elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına %10 olarak uygulanan ÖTV oranı %25’e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla %55’lik yeni basamak uygulamaya dahil edilmişti. 160 kW üstü için ise %45 olan ÖTV dilimleri, %65 ve %75’lik seviyelerle güncellenmişti. Ağustos ayına adeta zamla başlangıç yapan otomobil %18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı %6,77 oranında azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %60 yükseldi.
EN YÜKSEK TALEP DÜŞÜK VERGİ SINIFINDA
ODMD’nin kayıtlarına geçen satış raporlarına göre pazarın %81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller %56, B segmenti otomobiller ise %25,4 pay aldı. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan %46,5 pay alırken, hibrit modeller %26, elektrikliler %18,5 ve dizel otomobil satışları ise %8 pay aldı.
ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR
Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yıla oranla %106,6 artarken, vergisi yüksek olan 160 kW üstü elektrikli model satışlarında ise %285,9 artış yaşandı. Benzinli modellerde ise %33,2 payla 1400 cc ve altındaki motora sahip araçlar otomobil satışlarında ilk sırada yer alırken, 1400-1600 cc arası %21, 1600-2000 cc arası %0,6 ve 2000 cc üstü motora sahip modeller ise %0,2 pay aldı.
2025 Ağustos ayında en çok satan 10 marka
Sıra
Marka
Satış Adetleri
1
RENAULT
9.561
2
TESLA
8.730
3
FIAT
5.951
4
VOLKSWAGEN
5.602
5
HYUNDAI
5.249
6
TOYOTA
5.109
7
OPEL
3.973
8
CITROEN
3.650
9
PEUGEOT
3.409
10
SKODA
3.096
2025 Ocak-Ağustos döneminde en çok satan ilk 10 marka
Sıra
Marka
Satış Adetleri
1
RENAULT
74.139
2
VOLKSWAGEN
47.645
3
TOYOTA
47.264
4
FIAT
46.424
5
HYUNDAI
40.907
6
PEUGEOT
37.475
7
BYD
31.884
8
OPEL
28.770
9
SKODA
26.455
10
CITROEN
26.183
2025 Ağustos ayında en çok satan 10 model
SIRA
MARKA
MODEL
SATIŞ
1
TESLA
MODEL Y
8.730
2
RENAULT
MEGANE
4.454
3
FIAT
EGEA SEDAN
3.477
4
RENAULT
CLIO HB
3.256
5
FIAT
EGEA CROSS
2.439
6
DACIA
SANDERO
2.299
7
TOYOTA
COROLLA
1.947
8
VOLKSWAGEN
T-ROC
1.829
9
HYUNDAI
I20
1.733
10
TOYOTA
C-HR
1.584