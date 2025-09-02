ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %7,24 artarak 817.345 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları %8,05 oranında artarak 654.413 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,1 artarak 162.932 adet oldu.

ZAM SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

Temmuz ayının son haftası ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde %80 olan ÖTV oranı, %75 ve %70’lik dilime çekilerek indirilmişti. Öte yandan elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına %10 olarak uygulanan ÖTV oranı %25’e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla %55’lik yeni basamak uygulamaya dahil edilmişti. 160 kW üstü için ise %45 olan ÖTV dilimleri, %65 ve %75’lik seviyelerle güncellenmişti. Ağustos ayına adeta zamla başlangıç yapan otomobil %18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı %6,77 oranında azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %60 yükseldi.

EN YÜKSEK TALEP DÜŞÜK VERGİ SINIFINDA

ODMD’nin kayıtlarına geçen satış raporlarına göre pazarın %81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller %56, B segmenti otomobiller ise %25,4 pay aldı. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan %46,5 pay alırken, hibrit modeller %26, elektrikliler %18,5 ve dizel otomobil satışları ise %8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yıla oranla %106,6 artarken, vergisi yüksek olan 160 kW üstü elektrikli model satışlarında ise %285,9 artış yaşandı. Benzinli modellerde ise %33,2 payla 1400 cc ve altındaki motora sahip araçlar otomobil satışlarında ilk sırada yer alırken, 1400-1600 cc arası %21, 1600-2000 cc arası %0,6 ve 2000 cc üstü motora sahip modeller ise %0,2 pay aldı.

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 marka

Sıra Marka Satış Adetleri 1 RENAULT 9.561 2 TESLA 8.730 3 FIAT 5.951 4 VOLKSWAGEN 5.602 5 HYUNDAI 5.249 6 TOYOTA 5.109 7 OPEL 3.973 8 CITROEN 3.650 9 PEUGEOT 3.409 10 SKODA 3.096

2025 Ocak-Ağustos döneminde en çok satan ilk 10 marka

Sıra Marka Satış Adetleri 1 RENAULT 74.139 2 VOLKSWAGEN 47.645 3 TOYOTA 47.264 4 FIAT 46.424 5 HYUNDAI 40.907 6 PEUGEOT 37.475 7 BYD 31.884 8 OPEL 28.770 9 SKODA 26.455 10 CITROEN 26.183

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 model