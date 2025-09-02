Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı

ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre, Ağustos ayında Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en yüksek satış adetlerine ulaşıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %7,24 artarak 817.345 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde otomobil satışları %8,05 oranında artarak 654.413 adet, hafif ticari araç pazarı ise %4,1 artarak 162.932 adet oldu.

ZAM SATIŞLARI ETKİLEMEDİ

Temmuz ayının son haftası ÖTV oranlarında yapılan değişiklik ile içten yanmalı motora sahip bazı yerli modellerde %80 olan ÖTV oranı, %75 ve %70’lik dilime çekilerek indirilmişti. Öte yandan elektrikli araçlarda ise 160 kW motor gücünün altına %10 olarak uygulanan ÖTV oranı %25’e çıkartılırken, yeni eklenen matrahla %55’lik yeni basamak uygulamaya dahil edilmişti. 160 kW üstü için ise %45 olan ÖTV dilimleri, %65 ve %75’lik seviyelerle güncellenmişti. Ağustos ayına adeta zamla başlangıç yapan otomobil %18,7 artarken, hafif ticari araç pazarı %6,77 oranında azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %70,6 artış gösterirken; otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı ise 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %60 yükseldi.

ÖTV artışına rağmen talep azalmadı! Otomotiv satışları ağustos ayında tarihi rekora ulaştı - 1. Resim

EN YÜKSEK TALEP DÜŞÜK VERGİ SINIFINDA

ODMD’nin kayıtlarına geçen satış raporlarına göre pazarın %81,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller %56, B segmenti otomobiller ise %25,4 pay aldı. Motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobiller toplam pazardan %46,5 pay alırken, hibrit modeller %26, elektrikliler %18,5 ve dizel otomobil satışları ise %8 pay aldı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTIYOR

Öte yandan Ocak-Ağustos döneminde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları, geçen yıla oranla %106,6 artarken, vergisi yüksek olan 160 kW üstü elektrikli model satışlarında ise %285,9 artış yaşandı. Benzinli modellerde ise %33,2 payla 1400 cc ve altındaki motora sahip araçlar otomobil satışlarında ilk sırada yer alırken, 1400-1600 cc arası %21, 1600-2000 cc arası %0,6 ve 2000 cc üstü motora sahip modeller ise %0,2 pay aldı.

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 marka

Sıra

Marka

Satış Adetleri

1

RENAULT

9.561

2

TESLA

8.730

3

FIAT

5.951

4

VOLKSWAGEN

5.602

5

HYUNDAI

5.249

6

TOYOTA

5.109

7

OPEL

3.973

8

CITROEN

3.650

9

PEUGEOT

3.409

10

SKODA

3.096

2025 Ocak-Ağustos döneminde en çok satan ilk 10 marka

Sıra

Marka

Satış Adetleri

1

RENAULT

74.139

2

VOLKSWAGEN

47.645

3

TOYOTA

47.264

4

FIAT

46.424

5

HYUNDAI

40.907

6

PEUGEOT

37.475

7

BYD

31.884

8

OPEL

28.770

9

SKODA

26.455

10

CITROEN

26.183

2025 Ağustos ayında en çok satan 10 model

SIRA

MARKA

MODEL

SATIŞ

 

1

TESLA

MODEL Y

8.730

 

2

RENAULT

MEGANE

4.454

 

3

FIAT

EGEA SEDAN

3.477

 

4

RENAULT

CLIO HB

3.256

 

5

FIAT

EGEA CROSS

2.439

 

6

DACIA

SANDERO

2.299

 

7

TOYOTA

COROLLA

1.947

 

8

VOLKSWAGEN

T-ROC

1.829

 

9

HYUNDAI

I20

1.733

 

10

TOYOTA

C-HR

1.584

 

 

