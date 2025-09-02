Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakanlık markasına kadar açıkladı! Satışı yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markasına kadar açıkladı! Satışı yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait peluş sırt çantasının satışı yasaklandı. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler de markalarına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor. 

SATIŞI YASAKLANDI 

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 1 Eylül tarihinde geldi. Bakanlık bir markaya ait pelüş oyuncağın satışını yasaklandı.

RAFLARDAN TOPLATILIYOR

"Babyjem" marka "Tavşan Peluş Sırt Çantası"nın piyasaya arzını yasakladı. Söz konusu ürünün raflardan toplatılmasına karar verildi. 

GÜVENSİZLİK NEDENİ 

Ürünün güvensizlik nedeni ise "Üründeki fermuarın tutma klipsi tork testi sonrasında ayrılarak, tavşanın gözlerinin ise çekme testinden sonra küçük parça ayrılarak küçük parça oluşturması ve çantanın Saplarında yer alan metal bağlantı noktalarının test yapılan a ve b şablonlarında çıkıntı yapması" olarak açıklandı. 

