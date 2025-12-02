OpenAI'nin 500 milyar dolarlık değerlemesi, şirketin başına dert açmaya başladı. Yahoo Finance'a göre değerleme, artan rekabet ve yüksek yatırım ihtiyacı nedeniyle yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Rakip Gemini-3'ün hızla yükselmesi şirketin piyasa konumunu belirsiz hale getiriyor.

OpenAI için yıl güçlü başlamıştı.

Şirketin değeri 500 milyar dolara ulaşmış, CEO Sam Altman yılın başlarında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump’ın yanında yeni 500 milyar dolarlık Stargate yapay zeka altyapı programını duyurmuştu.

500 milyar dolarlık dev risk! OpenAI'de değerleme krizi

YAPAY ZEKA DEVİNDE 'DEĞERLEME' KRİZİ

Şirket aynı zamanda en büyük hissedarı Microsoft’la (yüzde 24 pay) kâr amaçlı bir modele geçiş konusundaki anlaşmazlığını çözerken Oracle, Nvidia, Softbank ve AMD ile önemli finansal ortaklıklar kurdu.

Ancak 24/7 Wall St. tarafından aktarılan değerlendirmelere göre, OpenAI’nin 500 milyar dolarlık değerlemesine yönelik soru işaretleri giderek çoğalıyor. Yeni yatırımcıların, şirkete yapılacak muhtemel yatırımlar öncesi daha düşük değer biçebileceği, bunun da OpenAI’nin gerçek piyasa değerini aşağı çekebileceği belirtiliyor.

500 MİLYAR DOLARLIK BALON MU?

Yahoo Finance'ın haberine göre bazı uzmanlar, OpenAI’nin 2030’a kadar kâr etmeyeceğini açıklamasına ve yapay zeka veri merkezleri yatırımları için yüz milyarlarca dolar daha kaynak toplaması gerekebileceğine dikkat çekerek yüksek değerlemeye temkinli yaklaşıyor.

OpenAI, uzun süre boyunca yapay zeka sohbet botu pazarında yüzde 80’e varan payla lider konumdaydı ve App Store’da en çok indirilen yapay zeka uygulamaları arasında yer aldı.

GEMİNİ-3 REKABETİ YUKARI ÇEKTİ

Ancak şirketin en yeni modeli GPT-5, son haftalarda beklenen etkiyi oluşturmadı. Aynı dönemde Alphabet’in Gemini 3 modelini devreye alması, sektörde rekabeti artırdı.

The Information’ın aktardığına göre Altman, çalışanlarına yaptığı iç değerlendirmede, "Kısa vadeli rekabet baskısı sürecek; bir süre ortamın sert olmasını bekleyin" ifadelerini kullandı.

Veriler, Gemini indirmelerinin ChatGPT’ye yaklaşmaya başladığını gösteriyor.

Özel şirketlerde değerlemenin yeni yatırımcılar tarafından düşürülmesi anlamına gelen "down round" ihtimali de OpenAI için gündeme gelebilir.

