Son 14 yıldır ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentileri nedeniyle piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Değerli metallerde ralli yaşanırken, bu ralli gümüşte 14 yıllık zirveyi getirdi.

GÜMÜŞTE 14 YILIN REKORU

Gümüşün onsu 2011'den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıktı. Böylece 14 yıllık rekor kırıldı. Ons gümüş bugün itibarıyla 40,75 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ BU YIL YÜZDE 58 KAZANDIRDI

Gümüşün gramı sene başında 34 lira seviyesindeyken, bugün itibarı ile 53,88 liradan işlem görüyor. Gram altın ise sene başında 2.984 lira seviyesindeydi. Gram altın bugün 4.642 lira ile rekor kırdı. Şu sıralar ise 4.624 lira seviyesinde.

GÜMÜŞ ALTINDAN FAZLA KAZANDIRDI

Gümüşün gramı sene başından bu yana yüzde 58 değer kazanmış oldu. Gram altın sene başından bu yana yüzde 55 değer kazandı. Böylece gümüş gram altından fazla kazandırdı.