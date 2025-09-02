Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Son 14 yıldır ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı

Son 14 yıldır ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son 14 yıldır ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fed'in faiz indirim beklentisi değerli metallerde rekor getirdi. Ons gümüş 2011'den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkarken, gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki 2025 yılında altın mı çok kazandırdı, gümüş mü? İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentileri nedeniyle piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Değerli metallerde ralli yaşanırken, bu ralli gümüşte 14 yıllık zirveyi getirdi. 

GÜMÜŞTE 14 YILIN REKORU 

Gümüşün onsu 2011'den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıktı. Böylece 14 yıllık rekor kırıldı. Ons gümüş bugün itibarıyla 40,75 dolardan işlem görüyor. 

2011'den sonra ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı - 1. Resim

GRAM GÜMÜŞ BU YIL YÜZDE 58 KAZANDIRDI 

Gümüşün gramı sene başında 34 lira seviyesindeyken, bugün itibarı ile 53,88 liradan işlem görüyor. Gram altın ise sene başında 2.984 lira seviyesindeydi. Gram altın bugün 4.642 lira ile rekor kırdı. Şu sıralar ise 4.624 lira seviyesinde.

2011'den sonra ilk kez bu seviyelerde! Altından fazla kazandırdı - 2. Resim

GÜMÜŞ ALTINDAN FAZLA KAZANDIRDI 

Gümüşün gramı sene başından bu yana yüzde 58 değer kazanmış oldu.  Gram altın sene başından bu yana yüzde 55 değer kazandı. Böylece gümüş gram altından fazla kazandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havalandırmada yakalandılar! Sokaktaki kabadayılık böyle sona erdiKaradeniz’den Akdeniz’e Türk damgası! TCG Icel denizlerin yeni hakimi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankadan para çekecekler bu 3 gelişmeye dikkat! 125 bin TL'nin geri ödemesi düştü mü? - EkonomiBankadan para çekecekler bu 3 gelişmeye dikkat!2+1 ve 1+1 ağırlığı dikkat çekiyor! İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir - Ekonomiİşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehirTemettü verimliliği en yüksek hisseler!  - EkonomiTemettü verimliliği en yüksek hisseler! Bitcoin, 2 ayın dibinden döndü!  - EkonomiBitcoin, 2 ayın dibinden döndü! Ons da tüm zamanların rekorunu gördü! Zirveden altın alınır mı? Uzman isimden kritik uyarı! - EkonomiZirveden altın alınır mı? Kritik uyarı!Kiralık tarla uygulaması başladı! Nevşehir’de 100 bin hektar işlenmeyen alan var - EkonomiO kentte 100 bin hektar işlenmeyen alan var
Sonraki Haber Yükleniyor...