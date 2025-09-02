Ons da tüm zamanların rekorunu gördü! Zirveden altın alınır mı? Uzman isimden kritik uyarı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, nisan ayında gördüğü 3.500 dolar rekorunu aştı. Buna bağlı olarak gram tarafında yeni rekorlar devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons fiyatı %0,84 prim yaparak 3.476 dolardan kapanış yapmıştı. Bu, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek kapanış rekoruna da işaret etti. Ons, bugünkü işlemler de 3.508 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

2 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada ise 2 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.642 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.600-4.640 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.565 TL’den satılıyor. TSİ 06:45 itibarıyla ons altında işlemler 3.495 dolar ve gram altın da 4.625 TL’ye yakın seyrediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve FED’den “daha fazla” faiz indirimi beklentisinin yükselmesi sarı metali zirveye taşıdı. Cuma günü açıklanan temmuz ayı çekirdek enflasyon verisinin beklenti dahilinde gelmesi ve kötü bir sürpriz yapmaması da faiz indirimi için alan açtı. Öte yandan Trump'ın geçen hafta, FED Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasının ardından devam eden itiraz davasına ilişkin karar da piyasada bekleniyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ekonomist Tuncay Turşucu, ABD Merkez Bankasına yönelik siyasi baskıya dikkat çekerek, “Ons altının 3.450 dolar seviyesini geçmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda, 3.640 dolar seviyesi teknik hedef olabilir. Bu anamda ons önemli bir hareketin eşiğinde” görüşünü dile getirdi. Bu hafta ABD’de açıklanacak istihdam verileri de FED’in faiz politikasına doğrudan etki ettiği için piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN DİBİNDE

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise 17 Eylül'deki FED toplantısına dikkat çekilerek “Muhtemelen bu toplantıda bir faiz indirimi gelecektir. Bu toplantıda geleceğe ilişkin ekonomik projeksiyon ve nokta grafikler de açıklanacak. Her yönüyle önemli bir toplantı. Dolar endeksi ise yaklaşık 1 aylık dip seviyesine yakın hareket ediyor. Ons altında 3440 dolar üzerinde 2 günlük kapanış halinde, direncin kırıldığına ilişkin teyit gelmiş olabilir” denildi.