Bitcoin, 2 ayın dibinden döndü! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de son günlerde yaşanan satış baskısı, bugünkü işlemlerde tersine dönüyor. BTC fiyatı dünkü işlemlerde 107 bin 200 dolara kadar düşerek 4 Temmuz’dan bu yanan en dip seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde ise gelen tepki alımlarıyla birlikte 110 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

ZİRVEDEN %12,5 GERİLEDİ

BTC’de son durumda, 14 Ağustos’ta test edilen 124 bin 517 dolar rekorunun ardından yaklaşık %11,5’lik geri çekilme dikkat çekiyor. Ayrıca BTC fiyatı, 111 bin 700 dolarda bulunan 100 günlük ortalama ve 115 bin 735 dolara işaret eden 50 günlük ortalamanın da altında seyrediyor. Analistler, BTC’de kısa vadede 107 bin doların destek ve 112 doların direnç olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

ESKİ ‘BALİNA’DAN YÜKLÜ SATIŞ!

Bu arada BTC zincirindeki veriler 18 Ağustos’tan itibaren büyük bir Bitcoin balinasının (yatırımcısının) yüklü satışa geçtiğini gösterdi. “195DJ” olarak tanımlanan eski bir BTC adresinin, rekor fiyatların da test edildiği son süreçte yaklaşık 31 bin adet BTC sattığı ifade edildi.

ETHEREUM’A GEÇİŞ…

Piyasa analistleri, bu balinanın sattığı BTC’lere karşılık olarak Ethereum’da alım yaptığını ifade ediyor. “Bitcoin’den Ethereum’a geçiş” stratejisi, para girişi verilerinde de gözlemleniyor. Geçen hafta BTC’ye 440 milyon dolarlık para girişi yaşanırken, Etherum’da bu rakam 1,1 milyar dolara kadar yükseldi. Analistler, balinaların ETH’ye geçmesinin, BTC için risk değil “portföy çeşitlendirmesi” olduğunu yorumluyor.

ALTIN YÜKSELDİKÇE…

Bu arada BTC’deki son düşüş, altın fiyatlarının yükselişe geçerek ons bazında 3.500 doları aştığı bir döneme denk geldi. Küresel piyasalarda ABD tarifeleri ve FED belirsizliğinden kaynaklanan “riskli varlıklardan kaçış” eğilimi, BTC üzerindeki baskıya sebep olarak gösteriliyor ve son günlerde altının “güvenli liman” olarak sermaye çektiği ifade ediliyor.