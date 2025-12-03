Burcu Özberk'in dedesi kimdir, neden vefat etti?
Türk oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile acısını duyurdu. Dedesini kaybettiğini açıklayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Arama motorlarında "Burcu Özberk'in dedesi kimdir, neden vefat etti?" sorusu sorgulatılıyor.
Güzel oyuncu Burcu Özberk, yaptığı paylaşım üzerine sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Dedesinin hayatını kaybettiğini duyuran Özberk, sevenlerini üzdü.
BURCU ÖZBERK'İN DEDESİ KİMDİR?
Burcu Özberk'in dedesinin ismi Cumhuriyet Yıldızlar'dır. 88 yaşında olan dedesinin ölüm haberinii Özberk, Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu;
''Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir.''
BURCU ÖZBERK'İN DEDESİ NEDEN VEFAT ETTİ?
Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Cumhuriyet Yıldızlar'ın 3 Aralık 2025 Çarşamba günü defin işlemleri gerçekleşti.
Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.