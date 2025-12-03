Karadeniz'de de sular durulmuyor. Romanya ve NATO ekipleri, seyir güvenliğini tehdit eden insansız deniz aracı ve sürüklenen mayınları tespit ederek imha ettiğini duyurdu. Türkiye, bölgede son dönemde olan saldırıları ciddiyetle değerlendirerek uyarılarda bulunmuştu.

Karadeniz'de sular bir türlü durulmuyor.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı patlayıcı madde uzman dalgıçlarının bulunduğu gözetleme gemisinin, Köstence kentinin 36 deniz mili doğusunda insansız bir deniz aracı tespit ettiği belirtildi.

Ekiplerin insansız deniz aracının imha edilmesi yönünde onay aldıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu cismin, Karadeniz'de seyir trafiğini tehlikeye attığı aktarıldı.

Karadenizde sular durulmuyor! Ankaradan uyarı gelmişti: NATO ülkesi tehlike tespit ettik dedi

SEYİR GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ

Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hem kendi ekipleri hem de Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki (NATO) devletlerin işbirliğinde, deniz sorumluluk alanlarını sürekli izlediği ve denetlediği belirtilen açıklamada, insansız deniz araçları dışında sürüklenen deniz mayınlarının da seyir güvenliği için tehlike oluşturduğunu kaydedildi.

TCG Akhisar

TÜRKİYE İLE KRİTİK ANLAŞMA YAPILDI

Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan önce ise Türkiye-Romanya işbirliği kapsamında TCG Akhisar’ın Romanya envanterine girişi duyurulmuştu.

Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satarak savunma ihracatında kritik bir eşiği aştı.

ANKARA HAREKETE GEÇTİ

Karadeniz'deki hareketlilik sonrası Ankara da harekete geçti.

Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde ticaret gemilerinin hedef alınmasını, endişe verici bir tırmanma olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli adımlar atıldı.

Türkiye’nin kıyılarına yakın bir noktada art arda gerçekleşen saldırılar sonrasında Dışişleri Bakanlığının Ukrayna makamlarıyla yakın temasa geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Ankara, Kiev yönetimini uyararak saldırıların derhâl durdurulmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili, tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz” ifadeleriyle olayın ciddiyetine dikkat çekmişti.

