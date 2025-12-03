İzmir’de ormanlık alanda bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının "imdat" çığlıkları sosyal medyada paylaşıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay Buca ilçesinde ormanlık alanda yaşandı. Bir vatandaş, kadının çığlıklarının geldiği bölgeye doğru gitti.

Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı .

