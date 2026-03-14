Yargıtay Birinci Başkanlığı’ndaki 16 üyelik kadrosunun boşalması üzerine 8 yeni Yargıtay üyesi seçildi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın 16 üyelik kadrosunun boşalması üzerine 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.

Buna göre; İstanbul Anadolu ACM Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Niyazi Acar ve Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Yargıtay’daki üyelik değişikliğini resmiyet kazandırdı.

