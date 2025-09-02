Bankadan para çekecekler bu 3 gelişmeye dikkat! 125 bin TL'nin geri ödemesi düştü mü?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda eylül ayı başlarken, bu ay faiz oranlarının seyrini belirleyecek 3 önemli gelişme öne çıkıyor. İlk olarak yarın açıklanacak ağustos TÜFE verisi, piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

ENFLASYON AÇIKLANACAK

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Enflasyona yönelik beklentiler aylık bazda %1,79 ve yıllık %32,6 şeklinde öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, TCMB’nin de faiz indirim sürecinde elinin çok güçlü olduğunu gösterecek. Dolayısıyla piyasalar açısından pozitif olacaktır” denildi.

TCMB FAİZ KARARI

Piyasaların 11 Eylül’deki TCMB faiz kararını da beklediği aktarılan analizde, “200 baz puanlık indirim konuşuluyor olsa da tahminlerin altında gelebilecek bir enflasyon verisi sonrası, bu beklenti 300 baz seviyesine yükselebilir” ifadelerine yer verildi.

FED NE YAPACAK?

Küresel tarafta ise 17 Eylül’deki FED faiz kararı dikkatle izlenecek. Trive Yatırım’ın değerlendirmesinde “Trump bastırıyor, FED direniyor. Yalnız son dönemde istihdam verilerinin zayıflığı ve Powell’ın Jackson Hole toplantılarında faizlerde ayarlamaya gidilebileceğini belirtmesi, faiz indiriminin kapısını açtı. Bölgesel başkanların da bu beklentiyi destekler açıklamalarını takip ediyoruz. 25 baz faiz indirimi cepte. 50 baz puan olur mu? Bugünden belirlemek zor” görüşü dile getirildi.

İSTİHDAM VERİSİ KRİTİK

Bu arada FED için faiz kararı öncesinde kritik bir gösterge olan ağustos tarım dışı istihdam verisi, 5 Eylül’de açıklanacak. Mayıs ve Haziran verilerinin, gelen revizyonlarla aslında çok zayıf olduğu görülmüştü. Hatta bu nedenle Trump, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu Komiserini görevden almıştı. Beklentilerden daha zayıf bir istihdam verisinin, gelecek dönemlerde de faiz indirimlerine destek olması ve bunun, gelişmekte olan piyasalara da pozitif yansıyabileceği aktarılıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

Bu arada söz konusu gelişmeler içeride kredi faizleri için de yakından izleniyor. Enflasyonun beklenti altında kalması halinde faiz indirimlerinin boyutunun da daha yüksek olabileceği ve bunun zamanla kredi faizlerinde de yansıyacağı aktarılıyor.

EN UCUZ KREDİ ORANLARI

Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi tekliflerine bakıldığında, 12 ay vadede en düşük oranlar şöyle:

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-INB Bank: %3,59

-QNB: %3,59

-Getir Finans: %3,65

-Yapı Kredi: %3,69

-Denizbank: %3,69

125 BİN TL KREDİ / 12 AY VADE

En düşük orandan hesaplama yapıldığında 125 bin TL’nin 1 yılda geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oran: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL