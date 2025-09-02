Temettü verimliliği en yüksek hisseler! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ilk yarı bilançolarının tamamlanmasının ardından, hisse başına kârlar ve buna bağlı olarak temettü verimlilikleri de ortaya çıktı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli göstergelerden olan temettü verimliliği, kâr payı dağıtımından önce hisse senedi fiyatının, hisse başına kâr payı tutarına oranını ifade ediyor. Bir hissede temettü verimliliğinin yükselmesi ve yüksek seyretmeye devam etmesi, yapılan yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor.

TEMETTÜ VERİMLİLİĞİ EN YÜKSEK 15 HİSSE

Borsada işlem gören hisselerin geçen ayki kapanış fiyatları ve son kârlılıkları dikkatle alınarak yapılan analize göre, Eylül 2025 itibarıyla temettü verimliliği en yüksek ilk 15 hisse şöyle:

1-Doğuş Otomotiv (DOAS): %17,02

2-İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN): %11,05

3-Çelebi Havacılık (CLEBI): %8,34

4-Kütahya Şeker Fabrikası (KTSKR): %8,10

5-Avrupakent GYO (AVPGY): %7,68

6-TÜPRAŞ (TUPRS): %7,51

7-Türk Traktör (TTRAK): %7,40

8-Aygaz (AYGAZ): %7,26

9-Yeni Gimat GYO (YGGYO): %7,15

10-Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO (BASGZ): %6,88

11-Ülker Bisküvi (ULKER): %6,05

12-Afyon Çimento (AFYON): %6,02

13-Panora GYO (PAGYO): %6,01

14-Ulusal Faktoring (ULUFA): %5,74

15-Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): %5,56

Ağustos işlemlerini 189,10 TL’den tamamlayan DOAS, hisse başına 14,85 TL kâr ile temettü verimi en yüksek hisse olarak öne çıkıyor. Analistler, temettü verimliliğinin tek başına bir kriter olmadığını vurgulayarak; sürdürülebilir kârlılığa da dikkat edilmesi gerektiğini, hisselerde F/K ve PD/DD gibi değerlerin de önemli olduğunu aktarıyor.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, açıklanan finansal tablolar ve gerçekleşen fiyat hareketlerine göre hazırlanmış olup, herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.