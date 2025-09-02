2+1 ve 1+1 ağırlığı dikkat çekiyor! İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşüş göstermesi, buna karşılık kira fiyatlarında yaşan artış; konutun kira getirisinin de artmasını ve amortisman süresinin kısalmasını beraberinde getirdi. TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 artış gösterdi. Buna karşılık yıllık enflasyon temmuzda %33,52 olarak gerçekleşti.

Kiralarda ise farklı bir tablo yaşanıyor. Endeksa verilerine göre geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kiralık fiyatı bu yıl aynı ayda 224 TL’ye yükseldi. Kiralarda ortalama artış %34 oldu ve bu artış yıllık enflasyonu geride bıraktı.

SATIŞLAR BU YIL %24 ARTTI

Kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarına da son dönemde ivme kazandırdı. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 arttı ve 835 bin adede yaklaştı.

İLANDAKİ ‘KİRALIK’LAR ZİRVEDE

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı ise yaklaşık 176 bin adet ile son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. İlandaki kiralık 3+1 konut sayısı 52 bin 500 adet olurken, 1+1’lerin sayısı 44 bini buluyor. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 pay ile ikinci sırada yer alırken, 1+1 konutlar da %25’e pay ile üçüncü oldu.

NEDEN 2+1’LER REVAÇTA?

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri; konut maliyelerinde son yıllarda yaşanan artış, buna karşılık alım gücünde gerileme ve çekirdek aileye dönüş gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini; vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getirdi” diye konuşuyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 BÜYÜKŞEHİR

Bu arada son verilere göre; Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerde, ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 il şöyle:

1-Ankara: 28 bin 592 TL (%10,47)

2-Şanlıurfa: 15 bin 929 TL (%8,76)

3-Tekirdağ: 19 bin 846 TL (%8,71)

4-Van: 16 bin 352 TL (%8,37)

5-Kahramanmaraş: 19 bin 384 TL (%8,26)

6-Eskişehir: 17 bin 451 TL (%8,09)

7-İzmir: 27 bin 660 TL (%7,96)

8-Sakarya: 18 bin 942 TL (%7,92)

9-Denizli: 15 bin 305 TL (%7,92)

10-Hatay: 18 bin 13 TL (%7,91)