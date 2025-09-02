Köfteci Yusuf'tan sosyal medyayı ikiye bölen "evcil hayvan" kararı! Tüm şubelerde uygulanacak

Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un evcil hayvanlarla ilgili aldığı karar sosyal medyayı ikiye böldü. Daha önce Bursa'daki şubesinde evcil hayvan girişlerini yasaklayan Köfteci Yusuf, bu kararı Türkiye geneline yaydı.

RESTORAN GİRİŞLERİNE YAZI ASILDI

43 ilde 287 şubesi bulunan şirket, eylül ayı itibarıyla hiçbir şubesine evcil hayvan girişi kabul etmeyecek. Restoranın girişine asılan uyarı metinlerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu nedeniyle gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan alınamayacağı hatırlatıldı.

DESTEKLEYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Köfteci Yusuf'un kararı vatandaşları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar "hijyen" kuralları doğrultusunda alınan kararı doğru bulurken, bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili atılan bazı tweetler şöyle: