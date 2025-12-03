Memurlar, Çalışma Bakanlığı önündeki ağacı “dilek ağacı”na çevirerek taleplerini notlarla paylaştı. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, memur ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem düzenlendi. Eylemde bakanlık önündeki bir ağaca taleplerini dile getirdikleri notlar asan memurlar, ağacı adeta "dilek ağacı"na çevirdi.

Eylemde konuşan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel, memurun ve emeklinin alacağı ücretlerin yoksulluk sınırı üzerinde olması gerektiğini söyledi.

"AĞACIMIZI ‘MEMURUN VE EMEKLİNİN DİLEK AĞACI' OLARAK BELİRLEDİK"

Haklarından, umutlarından ve çocukların geleceğinden vazgeçmediklerini ifade eden Demirel, "Emeğimizin karşılığını almak, insanca yaşamak, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir geleceğe sahip olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklı taleplerimizin karşılanması için kararlılıkla, dayanışma içinde, el ele yürümeye devam edeceğiz. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak milletimizin çok eski bir geleneğini devam ettiriyoruz. Çalışma Bakanlığı önünde bulunan ağacımızı ‘memurun ve emeklinin dilek ağacı' olarak belirledik. Dün dumanla bildirdiğimiz dilek ve taleplerimizi, bugün sesimizin duyulması amacıyla dilek ağacına asıyoruz" diye konuştu.

