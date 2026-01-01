Pınarhisar’da trafik güvenliğini artırmak ve şehir merkezindeki düzensiz parkı önlemek amacıyla zorunlu tır parkı uygulaması bugün başladı. İlçe merkezine ağır tonajlı araçların girişi yasaklanırken, kurallara uymayan sürücülere ceza uygulanacağı bildirildi.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Altın Çağ Projesi kapsamında trafik akışını düzenlemek, güvenliği yükseltmek ve ilçe merkezini korumak amacıyla zorunlu tır parkı uygulaması bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ağır tonajlı araçların şehir merkezinde kontrolsüz şekilde park etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla haritada belirtilen güzergahlar ile alanlar dışında tır, kamyon ve benzeri ağır tonajlı araçların ilçe merkezine giriş-çıkışlarının ve şehir içinde park yapmasının 7 gün 24 saat esasına göre tamamen yasaklandığı bildirildi.

Ağır tonajlı araçların park işlemlerinin yalnızca tır parkı alanında yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, alınan kararın trafik güvenliğini artırmak, ilçe merkezindeki düzensiz park yapmayı ortadan kaldırmak, yol ve altyapı yatırımlarını korumak amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, uygulamanın kimseyi mağdur etmeyi amaçlamadığını ancak Pınarhisar'ın düzeni ve güvenliği için kurallara kesinlikle uyulmasının zorunlu olduğunu özellikle belirtti.

KURALA UYMAYANA CEZA VAR

Haritada belirtilen alanlar dışında ilçeye giriş-çıkış yapan ya da ilçe içinde park eden ağır tonajlı araçlar hakkında, ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı da duyuruldu.

Pınarhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada açıklamada ayrıca, ilçenin yalnızca bugünüyle değil geleceğiyle de planlandığı vurgulanarak, daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Pınarhisar için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği mesajını verdi.

