Chery'den: 4x4 dünyasına x4 dünyasına yeni bir marka

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çin’in otomotiv alanında ihracat lideriliği sürdüren Chery, 4x4 dünyasında ses getiren iCAUR markasıyla yeni orta-büyük SUV modeli V27 REEV’i tanıttı.

İlgili Haber Lexus: Hız dünyasına lüks dokunuş

Retro tasarımlı araç, “menzil uzatma sistemiyle” öne çıkıyor. Bu sistemde yüksek verimliliğe sahip 1.5T motor, gücü tekerleklere daha verimli bir şekilde aktarıyor. Bu yapı, geleneksel hibritlerin aksine arazi şartlarında sarsıntısız ve pürüzsüz bir sürüş sağlıyor. Ayrıca sistem şarj imkânı olmayan uzak bölgelerde sürekli enerji üreterek menzil kaygısını da tamamen ortadan kaldırıyor.