Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Chery en düşük şikâyet oranıyla ilk sırada

Chery en düşük şikâyet oranıyla ilk sırada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Chery en düşük şikâyet oranıyla ilk sırada
Chery, Otomotiv, Türkiye, Marka, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chery, Şikâyetvar’da aldığı 59,1 puanla otomotiv sektöründe zirveye yerleşti. Yerel ve küresel rakiplerini geride bırakan marka, Türkiye pazarına olan bağlılığını müşteri memnuniyetinde gösterdi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Chery, Türkiye’nin önde gelen müşteri deneyimi derecelendirme platformu Şikâyetvar’da 59,1’lik genel puanıyla hem yerel hem de küresel rakiplerini geride bırakarak otomotiv sektöründe ilk sıraya yerleşti.

En yakın rakibine 8 puan fark atan Chery, bu başarı ile yerel pazar ihtiyaçları konusundaki derin anlayışını ve Türkiye’ye olan sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hyundai'den hidrojen hamlesiSıfırda değişen dengeler ikinci eli hareketlendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TAYSAD anketi sektörün nabzını ölçtü: Her 4 firmadan 3’ü yatırımı askıya aldı - T-OtomobilHer 4 firmadan 3’ü yatırımı askıya aldıMotosiklet satışları geriliyor! Dikkat çeken düşüş - T-OtomobilMotosiklet satışları geriliyor! Dikkat çeken düşüşBYD, Fortune Global'de 91. sıraya yükseldi - T-OtomobilBYD, Fortune Global'de 91. sıraya yükseldiSıfırda değişen dengeler ikinci eli hareketlendirdi - T-OtomobilSıfırda değişen dengeler ikinci eli hareketlendirdiHyundai'den hidrojen hamlesi - T-OtomobilHyundai'den hidrojen hamlesi3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşıyor! Ferrari’nin yeni modeli Amalfi, Türkiye’de ön satışa açıldı - T-OtomobilFerrari’nin yeni modeli Amalfi, Türkiye’de ön satışa açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...