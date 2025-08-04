Chery en düşük şikâyet oranıyla ilk sırada
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Chery, Şikâyetvar’da aldığı 59,1 puanla otomotiv sektöründe zirveye yerleşti. Yerel ve küresel rakiplerini geride bırakan marka, Türkiye pazarına olan bağlılığını müşteri memnuniyetinde gösterdi.
ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Chery, Türkiye’nin önde gelen müşteri deneyimi derecelendirme platformu Şikâyetvar’da 59,1’lik genel puanıyla hem yerel hem de küresel rakiplerini geride bırakarak otomotiv sektöründe ilk sıraya yerleşti.
En yakın rakibine 8 puan fark atan Chery, bu başarı ile yerel pazar ihtiyaçları konusundaki derin anlayışını ve Türkiye’ye olan sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz