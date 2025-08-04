Chery en düşük şikâyet oranıyla ilk sırada

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Chery, Türkiye’nin önde gelen müşteri deneyimi derecelendirme platformu Şikâyetvar’da 59,1’lik genel puanıyla hem yerel hem de küresel rakiplerini geride bırakarak otomotiv sektöründe ilk sıraya yerleşti.

En yakın rakibine 8 puan fark atan Chery, bu başarı ile yerel pazar ihtiyaçları konusundaki derin anlayışını ve Türkiye’ye olan sarsılmaz bağlılığını yansıtıyor.