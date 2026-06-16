Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı. Kremlin, görüşmenin yarın Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın bir araya gelecek.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Fidan'ın Putin ile görüşme talebinde bulunduğunu ve bu talebin kabul edildiğini belirtti. Uşakov, görüşmenin yarın akşam saat 20.00'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılacağını söyledi.

Putin'in 17-18 Haziran tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek Rusya-ASEAN Zirvesi'ne katılacağını ifade eden Uşakov, zirve kapsamında çeşitli ikili temasların da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Hakan Fidan ile Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmenin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Uşakov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında hafta sonu yapılan telefon görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İki liderin görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD'de olası bir görüşmenin organize edilmesi konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in Rusya'yı ziyaret edebileceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Uşakov, Moskova'ya bu yönde resmi bir teklif ulaşmadığını belirtti. Uşakov, olası bir ziyaretin ancak ABD ile İran arasında yürütülen sürecin tamamlanmasının ardından gündeme gelebileceğini ifade etti.

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