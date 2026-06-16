Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki lider, bölgesel dengeleri kökten değiştiren sıcak gelişmeleri, Suriye’deki yeni dönemi ve Ukrayna’daki son durumu masaya yatırdıkları kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya’da mevkidaşı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen Bakan Fidan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı

"TÜRKİYE RUS İLİŞKİLERİ MUAZZAM"

Bakan Fidan, toplantıda şunları kaydetti:

"Öncelikle değerli mevkidaşım Sergey (Lavrov)’e ve ekibine gösterdikleri bu harika misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle en son, kendisinin de ifade ettiği gibi Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmiştik. Tabii o günden bu yana iletişimimiz hiç kopmadı; bölgesel şartlar ve gelişmeler gerektirdikçe sürekli telefon trafiğiyle kesintisiz bir iletişim içerisinde olduk. Türk-Rus ilişkilerindeki bu muazzam yoğunluk ve bölgemizde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, bizim çok daha sık ve çok daha detaylı istişarelerde bulunmamızı açıkçası zorunlu kılıyor. İşte bu yüzden bugün de Sayın Lavrov ile ikili iş birliğimizi ilgilendiren birçok kritik konu başlığını son derece detaylı bir biçimde masaya yatırdık.

TÜRKİYE, UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYI TEKLİF ETTİ

5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu tekrar ilettik. Kendisine, müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır bulunuşluğumuzu yeniden ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği, Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına geri dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde, müzakerelerin daha sonuç odaklı bir şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız.

Ukrayna Savaşı'nda son dönemde görülen tırmanma ve savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi ciddi surette endişe vericidir. Özellikle cephe gerisindeki hedeflere yönelik saldırılardaki artış ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tehdit eden saldırıların, üçüncü tarafların çıkarlarına zarar veren etkileri gerilimi düşürücü bazı önlemleri gerekli kılmaktadır. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek hadiselerin önüne geçilmesine yönelik beklentimizi de değerli meslektaşıma ayrıca ilettim. Bu çerçevede, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin teminat altına alınması için neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduk.

"ABD İRAN ATEŞKES ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ"

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere; bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın, geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir.

Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek bu hassas süreçte, barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir.

Bu neticenin ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli buluyoruz. Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını takdirle karşılıyor; Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz.

Hürmüz Boğazı'nın, kriz öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması; bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde arzumuz, bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye, bunun için kararlılıkla çalışmaktadır.

BAKAN FİDAN'DAN AZERBAYCAN VE KAFKASYA ÇIKIŞI

Rus mevkidaşımla bugünkü görüşmemizde, Güney Kafkasya'daki güncel gelişmeleri de etraflıca ele alma imkanı bulduk. Yürütülen barış ve normalleşme süreçlerinin coğrafyamıza sağlayacağı istikrarın ve bölgesel iş birliğinin önemini bu vesileyle bir kez daha teyit ettik.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış ve normalleşme sürecinde katedilen mesafeden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Süreçte atılan adımlar, bölgede fiilen tesis edilen barışın artık sahaya da yansıdığını açıkça göstermektedir. Ekonomik etkileşimin artırılması, ulaştırma ve ticaret hatlarının geliştirilmesi, enerji ve lojistik alanlarında karşılıklı fayda temelinde kurulacak iş birlikleri, bölgesel istikrarın en büyük teminatı olacaktır. Güney Kafkasya'nın meselelerinin, bölge ülkeleri ve yakın komşular tarafından diyalog ve iş birliği temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

SURİYE'NİN GELECEĞİ

Orta Doğu'da kalıcı güvenliğin, ancak tüm bölge ülkelerinin meşru güvenlik kaygılarının birlikte ele alınmasıyla tesis edilebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, bölge ülkeleri arasında güven artırıcı mekanizmaların güçlendirilmesini, siyasi diyalog kanallarının açık tutulmasını ve krizlerin diplomasi yoluyla yönetilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye, bu doğrultuda bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır.

Nitekim bölgesel istikrar perspektifimizin en önemli başlıklarından biri de Suriye'dir. Suriye'de istikrar, güvenlik ve birliğin tesisi ile tahkimi yönünde kaydedilen ilerleme, dünyanın çok sayıda bölgesel ve küresel krizle sınandığı bir dönemde umut kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye; toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın tesisine yapıcı katkı sunmak isteyen tüm taraflarla iş birliği içinde hareket etmeye devam edecektir.

Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Rusya olarak ülkelerimizin ortak çıkarları ile bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahı için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV AVRUP'YI UYARDI

Ortak açıklamaların ardından bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin soruları cevaplayan iki bakan, Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki son durum ve terörle mücadele konularına değindi. Batı'nın Ukrayna'daki sivil kayıplar karşısındaki tutumuna ilişkin bir soruyu cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert ifadeler kullandı. Bakan şöyle konuştu:

"Batı, Zelenski’nin sivillere yönelik azmettirdiği terör eylemlerini açıkça görmezden geliyor. Buna karşılık çok kısa bir yorum yapacağım: Batı, hâlâ küresel bir hegemon rolünü üstlenme teşebbüsü içerisinde hareket ediyor. Herkesin ve her şeyin yerine kendisi karar vermeye, başkalarının adına irade koymaya çalışıyor.

Bugün Avrupa'da Neo-Nazi ideolojisi adeta yeniden hortlamak üzere. Hatta örneğin Almanya, 'Avrupa'nın en güçlü ordusu benim' demeye başladı. İşte bu Nazi ideolojisinden ilham alan bir takım eğilimlerin ışığında; Zelenski arsız bir şekilde, hiç bıkmadan ve usanmadan bu Neo-Nazi ideolojisinin ihyası için çalışıyor, bunu yeniden canlandırmaya gayret ediyor. Gerçekten kabul edilemez adımlar atıyorlar."

Zelenskiy yönetimi, zamanında Nürnberg Mahkemesi tarafından yargılanıp mahkum edilen canilerin anıtlarını dikiyor; üstelik bunu Avrupa’da alkışlar eşliğinde, sözde 'Avrupa değerlerini' savunduğu iddiasıyla yapıyor. Durum bu kadar açık.

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİ: BLOK TAMAMEN DAĞILABİLİR

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği, bu topluluğun silahlanmasını isteyen yapı ve aktörler tarafından kesinlikle bir araç olarak kullanılacaktır. Öte yandan, Avrupa Birliği'nin kendi iç sorunları ve geleceği açısından bakıldığında, Ukrayna'nın üyeliği belki de 'iyi bir şey' olabilir çünkü bu gerçekleşirse blok zaten tamamen dağılabilir."

Ayrıntılar geliyor...

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