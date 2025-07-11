İlk yarıda tek başına 1.2 milyon araç ihracatı: Çin’in şampiyonu belli oldu! 

2025 yılın ilk 6 aylık döneminde ortaya koyduğu yüksek performansla Çin’in en büyük ihracatçısı unvanını koruyan Chery, haziran ayında dünya çapında satışlarını %16,6 artırmayı başardı. 1 milyon araç ihracat barajını sadece 5 ayda aşan üretici, tüm zamanların en yüksek otomotiv ihracatına imza attı.

Çinli otomotiv devi Chery, haziran ayında dünya çapında 233 bin 607 adetlik satışa ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,6’lık büyüme yakalayan şirket, yılın ilk yarısında ise 1 milyon 260 bin 124 adetlik (yıllık yüzde 14,5 artış) satışla tüm zamanların en yüksek ilk yarı performansına ulaştı. Öte yandan yalnızca 5 ayda 1 milyon araç eşiğini aşarak tarihindeki en yüksek satış hızını yakaladı.

KÜRESEL KULLANICI SAYISI 17 MİLYONU AŞTI

Şirket, Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisi sayesinde yıllık yüzde 98,6'lık artışla yeni enerji aracı satışlarını da neredeyse iki katına çıkararak gerek pazar payı gerek büyüme oranında liderliğe yükseldi. Haziran sonu itibarıyla Chery'nin küresel kullanıcı tabanı toplamda 16,98 milyonu aşmış durumda. Hibrit teknolojideki atılımlarının katkısıyla Kantar BrandZ En İyi 50 Çinli Marka Oluşturucusu (Otomotiv Kategorisi) ve Forbes China Sürdürülebilir Kalkınma Sanayi Şirketi gibi prestijli ödüller kazandı.

AVRUPA’DA HIZLI BÜYÜYOR

Avrupa'nın, sıkı standartları ve sert giriş engelleriyle bilinen otomotiv pazarı, hem küresel otomobil rekabetinin stratejik zirvesi hem de Chery'nin uluslararası genişlemesinde çok önemli bir sınama alanı olarak öne çıkıyor. Ocak ayında Avrupa'dan WVTA sertifikası alan Chery, daha sonra, “teknoloji sağlayıcısı” olarak yerelleştirme stratejisini hızlandırdı. Nisan ayında Yunanistan, Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde bayilik için önemli ortaklıklar kuran Chery, Mayıs ayında Barselona Otomobil Fuarı'nda İspanya'nın efsanevi EBRO markasıyla önemli bir işbirliğine imza attı.