Chery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçılarından Chery, küresel başarısını Fortune Global 500 listesinde gösterdi. Geçen yıl ilk kez listeye 385. sıradan giren Chery Grubu, bu yıl 152 basamak birden yükselerek 233. sıraya yerleşti ve böylece 2024 listesinde en hızlı yükselen otomobil üreticisi unvanını kazandı.

Yıllık cirosunu hızla artıran ve 2,6 milyon adetlik satış hacmine ulaşan Chery, global pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaygınlaşan marka, yapay zeka destekli teknolojiler ve yeni nesil hibrit çözümlerle de öne çıkıyor. Şirketin ihracatı 5 milyon adedi aşarken, Çin dışında satılan her beş araçtan biri Chery logosu taşıyor.

Fortune’un hazırladığı 2024 listesinde yer alan 500 şirketin toplam geliri 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listede 130 Çinli şirket yer alırken, Chery’nin bu hızlı sıçraması, markanın küresel otomotiv sektöründeki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koydu.