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Chery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu
Otomotiv, Chery, Yatırımlar, Üretim, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllık cirosunu hızla artırarak 2,6 milyon adetlik satış hacmine ulaşan otomotiv üreticisi Chery, geçen yıl ilk kez listeye 385. sıradan girdiği Fortune Global 500 listesinde, bu yıl 152 basamak birden yükselerek 233. sıraya yerleşti. Şirket böylece 2024 listesinde en hızlı yükselen otomobil üreticisi unvanını kazandı.

Çin’in en büyük otomotiv ihracatçılarından Chery, küresel başarısını Fortune Global 500 listesinde gösterdi. Geçen yıl ilk kez listeye 385. sıradan giren Chery Grubu, bu yıl 152 basamak birden yükselerek 233. sıraya yerleşti ve böylece 2024 listesinde en hızlı yükselen otomobil üreticisi unvanını kazandı.

Chery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu - 1. Resim

Yıllık cirosunu hızla artıran ve 2,6 milyon adetlik satış hacmine ulaşan Chery, global pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaygınlaşan marka, yapay zeka destekli teknolojiler ve yeni nesil hibrit çözümlerle de öne çıkıyor. Şirketin ihracatı 5 milyon adedi aşarken, Çin dışında satılan her beş araçtan biri Chery logosu taşıyor.

Chery, Fortune Global 500’de en hızlı yükselen otomobil üreticisi oldu - 2. Resim

Fortune’un hazırladığı 2024 listesinde yer alan 500 şirketin toplam geliri 41,7 trilyon dolara ulaştı. Listede 130 Çinli şirket yer alırken, Chery’nin bu hızlı sıçraması, markanın küresel otomotiv sektöründeki yükselen konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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