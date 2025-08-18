Lexus: Hız dünyasına lüks dokunuş

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İkonik Japon otomobil üreticisi Lexus, premium lüks segmentte olduğu kadar supersport sınıfta da oldukça iddialı modellere imza atıyor. Merakla beklenen yeni konseptinin örtüsünü ABD’de kaldıran marka “Sport Concept” ismini verdiği iki kapılı araçla gelecek nesilde üretilecek spor otomobil tasarımlarına ışık tutmaya çalışıyor.

OTOMOBİL SEVERLERİ HEYECANLANDIRACAK

Teknik özellikleri konusunda resmî bir açıklama yapılmasa da geniş ve alçak gövdeli tasarımıyla ön plana çıkan Sport Concept, dinamik ve akıcı hatlarıyla otomobil severleri heyecanlandırmayı başarıyor.