2025, borsalar ve değerli metaller için rekor yılı oldu: Nasdaq yüzde 20,4, altın yüzde 64,2, gümüş yüzde 146 yükseldi. Petrol, kakao ve kripto paralar yatırımcıyı hayal kırıklığına uğrattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri, dünyanın birçok ülkesinde artan ulusal borçlarla teknoloji ve yapay zekâ şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerine karşın merkez bankalarının parasal gevşemeye devam etmesi, borsaların 2025 yılında rekor seviyeleri test etmesini sağladı.

Trump’ın politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çinli yapay zekâ şirketi Deepseek’in düşük maliyetli yapay zekâ hamlesi yılın başlarında ABD borsalarını önemli ölçüde olumsuz etkiledi ancak yılın sonlarına doğru yapay zekâ ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerlenme endişelerine karşın New York borsası yılı yükselişte tamamlamayı başardı.

Dow Jones endeksi yılı yüzde 13 yükselişle, S&P 500 endeksi yüzde 16,4 artışla ve Nasdaq endeksi yüzde 20,4 yükselişle tamamladı.

Doların zayıflığı, 2025’te piyasalardaki en önemli konulardan bir tanesiydi. Trump’ın başlattığı ticaret savaşı, artan ABD borcu ve Fed’in bağımsızlığı konusunda artan şüpheler, doların birçok para birimi karşısında düşüşüne neden oldu. Avro/dolar paritesi yılı yüzde 13,5 artışla 1,1752 seviyesinde tamamladı.

Geçen yıl jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler dolar üzerinde dalgalanmalara yol açarken, altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenler de uzun süredir görülmeyen yükselişler yaşadı.

GÜMÜŞ GETİRİ ŞAMPİYONU

Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 getiri sağlayarak 1979’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı. Yılı 4.313 dolardan tamamladı. Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken, gümüş böylece 1979’dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Platinin onsu da yılı 126,8 artışla tamamladı. Bakırın libresi ise 2025’te yüzde 41,9 arttı. Yılbaşında 100 bin avrosunu gümüşe yatıran bir yatırımcı, 2025 sonunda 221 bin 400 avroya ulaştı. Aynı dönemde altına yatırım yapan bir kişi, parasını 149,200 bine, platine yatırım yapan bir kişi ise 199 bin 400’e çıkardı.

PETROL YÜZDE 18,5 DÜŞTÜ

Kripto paralar, kakao ve petrol yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Kakaonun ton fiyatı yüzde 48,1’le tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı da 2025 yılında yüzde 18,5 azalışla 60,9 dolara indi. Bitcoin yılı yüzde 6,3 azalışla 87 bin 508 dolardan tamamladı. Ethereum da yılı yüzde 11 azalışla 2 bin 967 dolardan kapattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası