Lexus’tan haziran fırsatları: 300 bin TL kredi, 0 faiz, 150 bin TL takas desteği!

Premium otomobil üreticisi Lexus, LBX ve RX modellere özel olarak Haziran ayı için özel fırsatlar sunuyor. 300 bin TL’ye varan kredi desteğinin yanı sıra kendi sınıfının standartlarını zorlayan özelliklere gelin birlikte göz atalım…

Lexus lüksünü B segmentine taşıyan LBX, üst düzey kaliteye sahip kabini, teknolojik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Lexus’un tüm modellerinde sunduğu üst düzey sürüş kalitesi, LBX modelinde de kendisini gösteriyor. Her yolculuğu sıra dışı hale getirecek şekilde geliştirilen LBX, her koşulda keyifli bir sürüş sağlıyor.

LBX modelinde haziran ayına özel olarak Cool, Relax, Emotion ve Elegant donanım paketlerinde 300 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli vergi levhası sahibi olan müşterilere özel kredi fırsatı veya 150 bin TL takas desteği sağlıyor.

1.5 litrelik benzinli hibrit motora sahip Lexus LBX, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre sadece 4.4 LT/100 km yakıt tüketimi ve 100 g/km CO2 emisyonuyla dikkat çekiyor.

371 HP PREMIUM SUV: LEXUS RX SERİSİ

Lexus’un segmentinin öncüsü konumunda olan RX SUV modeli Haziran ayı boyunca takas indirimiyle tercih edilebilecek. 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV modeli olarak tanıtılan RX, beşinci nesliyle birlikte sahip olduğu teknolojiyle beklentileri aşmaya devam ediyor. Dördüncü nesil kendi kendini şarj eden hibrit sistemin geliştirilmiş verimliliğine ve akıcı sürüşüne sahip RX 350h, 2.5 litre hibrit motorla donatıldı. 250 HP güce sahip RX 350h, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor. Haziran ayına ve donanıma göre özel fiyatla vitrine çıkan RX serisinde ayrıca çok özel takas teklifleri bulunuyor.

Ayrıca serinin en güçlü versiyonu olan RX 500h, hibrit verimliliğini üstün motor gücüyle birleştiriyor. Turbo beslemeli 2.4 litrelik benzinli motor, ön elektrik motoru ve arka e-aks ile birlikte toplam 371 HP güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç, 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede gerçekleştiriyor.