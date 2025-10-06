James Cameron’ın sanatı Beyoğlu’nda! O filmler çizimlerden doğdu

MURAT ÖZTEKİN - “Avatar”, “Terminator”, “Aliens” ve “Titanic” gibi sinema tarihinde önemli yer edinmiş filmler nasıl doğdu? Bugünlerde İstanbul Sinema Müzesinde görülebilen “James Cameron Sanatı” (The Art of James Cameron) sergisi bu soruya sanatsal cevaplar veriyor.

Meşhur bilim kurgu ve aksiyonlara imza atan Cameron’ın çizimleri, filmlerinde kullanılan kostümler, nesneler ve çeşitli fotoğraflar… Bazıları usta sinemacının şahsi arşivinden seçilen ve bir kısmı daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış 300’ün üzerinde orijinal çalışma, sergide sinemaseverlere ve sanat meraklılarına sunuluyor.

Sergi yönetmenin farklı filmlerine odaklanılan “Gözlerin Açıkken Rüya Görmek”, “İnsan-Makine”, “Bilinmeyeni Keşfetmek”, “Titanic: Zaman Yolculuğu”, “Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar” ve “Serbest Bırakılmış Dünyalar” başlıkları altında kurgulanan 6 tematik kısımdan oluşuyor.

ÖNCE ÇİZDİ, SONRA FİLMİNİ ÇEKTİ

James Cameron, kameradan evvel kalem ve kâğıtla hemhâl olmuş bir sinemacıydı. 1954’te Kanada’da doğan Cameron, uzaya merak duyuyor ve enteresan çizimler yapıyordu. Zaten beyazperdeye yapım tasarımcılığı ile adım attı. “Yönetmen” sıfatını kazandığında da kalemi elinden bırakmadı; “Avatar” gibi birçok karakterleri önce kâğıda çizdi, sonra filme dönüştürdü. İşte “James Cameron Sanatı” sergisi, ideolojik kodlara temas etmese de Hollywood’a damga vurmuş filmlerin sanatsal kökenlerini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda yönetmen Cameron’ın enteresan şekilde çalışan ve bir o kadar da aykırı olan zihin dünyasını resmediyor!

Cameron’ın “Bir karakter asla bir eskizden fazlası değildir. Ancak o eskizin de çok etkileyici olması lazımdır” sözleri sergi duvarlarında büyük puntolarla yer alıyor. “Avatar”ın karakterlerini tasarlarken yaptığı çizimler ve büstler, “Aliens”ın eskizleri, “Terminator”deki kostüm, “Titanic”in orijinal senaryosu ve filmde kullanılan lambalar ve bir yığın aykırı çizim teşhir ediliyor.

Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm’in üstlendiği, küratörlüğünü ise Kim Butts’ın yürüttüğü “James Cameron Sanatı” (The Art of James Cameron) sergisi, Türk Telekom ana sponsorluğunda altı ay boyunca Beyoğlu’ndaki müzede görülebilecek. Ücretli olarak gezilebilen serginin tam biletleri, 750 TL’den satışa sunuluyor.