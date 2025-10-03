"Avatar", "Terminatör", "Titanik" hayranları buraya koştu! Beklenen James Cameron sergisi başladı

İstanbul Sinema Müzesindeki "James Cameron Sanatı Sergisi", ünlü yönetmenin hayranlarını ağırlıyor.

Cameron’un şahsi arşivinden altmış yılı kapsayan çizimler, resimler, storyboard’lar ve film eserleriyle, Kanadalı yönetmenin çocuklukta kâğıda döktüğü hayali yaratıkları ve geleceğin makinelerini nasıl çağımızın en sevilen filmlerine dönüştürdüğü gözler önüne serildi.

Sergi, Cameron’un arşivinden derlenen 300’den fazla eseri bir araya getirdi. Resimler, eskizler, film aksesuarları, kostümler, fotoğraflar ve öncü 3 boyutlu tasarımlar tek bir yerde buluştu.

İSTANBUL İÇİN TASARLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sunulan sergi, Türk seyircisi dikkate alınarak uyarlandı.

Serginin küratörü ve Avatar Alliance Foundation’ın direktörü Kim Butts“(İstanbul) Sinema Müzesi için sergiyi hazırlarken sanatçıları, sinemacıları, öğretmenleri, anne babaları da ilham vermek istedik” dedi.

“Türk insanıyla çalışırken aldığım keyfi çok seviyorum. Bu keyfi, James Cameron’un işleri üzerinden aktarmaya çalıştım: sürprizi, ilhamı. Türkiye’de çalışırken farklı bir enerji hissettim” diye ekledi.

ÇİZİM DEFTERLERİNDEN BEYAZPERDEYE

Cameron çoğu zaman sinemada yeni teknolojilerin öncüsü olarak anılsa da sergi, onun fikirlerinin en basit araçlarla başladığını hatırlatıyor.

1960’larda Ontario’da bir çocukken, çizim defterlerini bilimkurgu, Soğuk Savaş gerilimi ve uzay keşiflerinin ilham verdiği sahnelerle doldurdu. Zamanla bu çizimler, "The Terminator", "Aliens", "Titanic" ve "Avatar" gibi filmlerin görsel taslaklarına dönüştü.

Butts serginin maksadını şöyle açıkladı:

“Gerçekten görmek, bulunduğun noktadan başlamanın önemini anlatmak. Eğer elinde sadece kâğıt kalem varsa, çiz veya fikirlerini yaz. Bu bir döngü. İnsanların da gelip ‘Ben de yapabilirim’ diye düşünmesini istiyoruz”

ON YILLAR BOYUNCA YANKILANAN TEMALAR

Butts’a göre ziyaretçiler, uzay keşfi, egzotik yaratıklar ve teknolojiyle etik arasındaki ilişki gibi tekrar eden temaların nasıl işlendiğini görecek.

Bir bölümde, böcekler ve köpekbalıklarından esinlenen "Aliens" filmindeki "Alien Queen" tasarımı yer alıyor. Bir diğer bölümde ise insan-makine ilişkisine dair Cameron’un ilgisini yansıtan "Terminator" eskizleri sergileniyor.

"Titanic" hafıza ve tarihe yolculuk olarak sunulurken, "Avatar" hem teknolojik bir dönüm noktası hem de ekolojik bir alegori olarak öne çıkıyor.

Cameron’un kişisel sesi de sergiye eşlik ediyor. Her eserin yanındaki açıklamalar, bizzat yönetmenin kendi ifadeleriyle yazıldı.

Butts, tasarım ve resim geçmişi olan bir belgeselci olarak Cameron’la birçok projede birlikte çalıştı. Bunlar arasında 2014’teki "Deepsea Challenge" belgeseli de var.

“Benim geçmişim; inşa etmek, resim yapmak, tasarlamak ve film çekmek üzerine. Bu sergi, tüm bunları aynı anda yapabilmem için bana alan tanıyor,” diyerek "James Cameron Sanatı Sergisi" sergisini küratörlüğünün şahsi bir tecrübe olduğunun altını çizdi.

En sevdiği eserlerden biri ise üçüncü katta ziyaretçileri karşılayan büyük "Xenogenesis" tablosu. “Bu eser aslında bütün sergi. Cameron’un filmlerinde tekrar eden tüm öğeler bu tabloda mevcut” diyor.

YENİ NESİLLERE İLHAM

Sergi, ünlü bir yönetmenin mirasını sergilemenin ötesinde, ziyaretçilerin üretkenliğini tetiklemek istiyor.

Butts, insanların sergiden çıkarken üretmeye motive olmasını umduğunu şöyle ifade ediyor: “Sanırım insanlar buradan çıkarken ‘Tam da bulunduğum yerden başlayabilirim, beklemem gerekmiyor, şimdi başlamalıyım’ diyecekler. Kalem ve kâğıtla başlayıp Avatar’a uzanan bir yolculuğu görecekler. Önemli olan düşüncelerini kâğıda dökmek, duyurmak, göstermek. Yalnızca bir retrospektif değil; yönetmenin kendi ifadesiyle bir “sanat yoluyla otobiyografi.”

Sanatçılara ilham vermiş köklü bir tarihe sahip İstanbul’da düzenlenen sergi, sinemayı küresel ölçekte şekillendiren bir yönetmenin eser üretme sürecine nadir bir bakış sunuyor.

Ve Butts’un vurguladığı gibi, bu sergi en nihayetinde Cameron’u harekete geçiren aynı merak ve hayal gücünü izleyicide de uyandırmayı hedefliyor:

“Her şey, başkalarını da aynı şeyi yapmaya ilham vermekle ilgili.”