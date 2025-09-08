Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > ‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor

‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor
James Cameron, Avatar, Titanic, Sergi, İstanbul, Sanat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

James Cameron’ın çocukluk çizimlerinden “Avatar”a uzanan yolculuğu İstanbul’da! Usta yönetmenin 300’den fazla eserinin yer aldığı “James Cameron’ın Sanatı” sergisi, 27 Eylül’den itibaren sinemaseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul, “The Terminator”, “Titanic” ve “Avatar” gibi sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yönetmeni James Cameron’ın 300’ün üzerinde eserine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 27 Eylül’de İstanbul Sinema Müzesinde açılacak “James Cameron’ın Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, altı ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

"KOLEKSİYONUMDAN YÜZLERCE PARÇAYI GÖREBİLECEKSİNİZ"

Efsanevi yönetmen, sergi öncesinde İstanbul’a özel bir mesaj göndererek şunları söyledi: Çocukken yaptığım ilk çizimlerden başlayarak ‘The Terminator’, ‘Aliens’, ‘Titanic’ ve ‘Avatar’ için yaptığım eskizlere kadar kişisel koleksiyonumdan yüzlerce parçayı görebileceksiniz. Bu sergi, üretim sürecime derin bir yolculuk; fikirlerin izlediği yola dair bir içgörü, sanat aracılığıyla yazılmış bir otobiyografi… 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Edward Burtynsky sorularımızı cevapladı: Yapay zekâya rağmen insan gözüne her zaman ihtiyaç varTrabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edward Burtynsky sorularımızı cevapladı: Yapay zekâya rağmen insan gözüne her zaman ihtiyaç var - Kültür - Sanat"İnsan gözüne her zaman ihtiyaç var"Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - Kültür - SanatTarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldıGören bir daha bakıyor... 224 yıldır bozulmadan korunan Başçavuşoğlu Camii dikkat çekti - Kültür - SanatGören bir daha bakıyor! 224 yıldır bozulmadan korunduAraştırmacıların gözü burada: Hititlerden önce yaşayan halkın izi bulundu - Kültür - SanatAnadolunun kayıp topluluğunun izi Nerik'te bulunduAskeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri oldu! Eseriyle şehrin tarihini aydınlatıyor - Kültür - SanatAskeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri olduKlasik sanatlar Avrupa'da! Belçika'da açılan sergi büyük ilgi gördü - Kültür - SanatKlasik sanatlara Avrupa'da büyük ilgi
Sonraki Haber Yükleniyor...