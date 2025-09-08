‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul, “The Terminator”, “Titanic” ve “Avatar” gibi sinema tarihine damgasını vuran filmlerin yönetmeni James Cameron’ın 300’ün üzerinde eserine ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 27 Eylül’de İstanbul Sinema Müzesinde açılacak “James Cameron’ın Sanatı” (The Art of James Cameron) başlıklı sergi, altı ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

"KOLEKSİYONUMDAN YÜZLERCE PARÇAYI GÖREBİLECEKSİNİZ"

Efsanevi yönetmen, sergi öncesinde İstanbul’a özel bir mesaj göndererek şunları söyledi: Çocukken yaptığım ilk çizimlerden başlayarak ‘The Terminator’, ‘Aliens’, ‘Titanic’ ve ‘Avatar’ için yaptığım eskizlere kadar kişisel koleksiyonumdan yüzlerce parçayı görebileceksiniz. Bu sergi, üretim sürecime derin bir yolculuk; fikirlerin izlediği yola dair bir içgörü, sanat aracılığıyla yazılmış bir otobiyografi…