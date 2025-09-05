Sinemada ürküten tablo! Seyirci sayısı 16 kişiye kadar düştü

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’deki sinema salonları tarihinin en tenha günlerini geçirirken vizyona giren fi lmlerin düşük seyirci rakamları dikkat çekiyor. 2025’in geride kalan 8 ayında toplam 411 film gösterme girdi. Önemli kısmı bir hafta gösterilen yapımlar, beklenmedik seyirci sayısında kaldı.

Ocak ayından bugüne vizyona giren yapımlardan 38’inin ise bin seyirciyi geçemediği görüldü.

16 KİŞİNİN SEYRETTİĞİ FİLM

Box Office Türkiye’nin datalarına göre, vizyonun en dibinde “Amigdala” isimli yerli film yer aldı. Bir hafta salonlara misafir olan gerilim türündeki eseri, sadece 16 kişi seyretti.

Filmin toplam gişe hasılatı ise 3 bin 4 Türk lirası oldu.

BÜYÜK BÜTÇELİ YAPIMLAR DA BEKLENEN RAĞBETİ GÖRMEDİ

Türkiye’de gösterime giren büyük bütçeli yapımlar da gişede beklediklerini bulamadı. Bu sene 1 milyon seyircinin üzerine sadece iki film çıktı. Bunlardan “Rafadan Tayfa: Kapadokya” isimli yerli animasyon filmi 2,2 milyon kişi tarafından seyredilirken ABD yapımı “Bir Minecraft Filmi” 1 milyon seyirciyi salonlarda ağırladı.

“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” 800 bin, “ŞamPİYONlar” 702 bin ve “Kardeş Takımı 2” ise 660 bin seyirci çekerek bir milyonun altında kalan büyük bütçeli yapımlar oldu.

SENE SONU BEKLENTİSİ

Aralık ayında netleşmesi beklenen yıllık toplam seyirci rakamlarının ise geçen senenin (32 milyon 538 bin) de altında kalacağı yorumları yapılıyor. Sinemalardaki düşük seyirci rakamlarına; popüler yerli yapımların az olması, bilet fi yatlarındaki artış ve dijital platformlarla değişen seyirci rakamlarının tesir ettiği düşünülüyor.

Öte yandan Türkiye’deki ortalama sinema bileti fiyatının geçen sene 140 TL iken, bu sene 206 TL’ye çıktığı görülüyor.