Sinemalar yerli filmleri bekliyor! İndirimler işe yaramadı

Sinemalar yerli filmleri bekliyor! İndirimler işe yaramadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sinemalar yerli filmleri bekliyor! İndirimler işe yaramadı
Türk sineması tarihinin en zor zamanlarından birini geçirirken, salonlar büyük bütçeli yerli yapımları bekleyip uzaklaşan seyirciyi geri kazanmak için farklı indirim kampanyalarını devreye sokuyor.

Paribu Cineverse de “Bu Yaz Sinemada Buluşuyoruz!” sloganıyla indirimler uyguluyor. Pazartesi ve çarşambalar “Halk Günü” ilan edilirken, tekrar gösterime sokulan filmler ise indirimle seyirciye sunuluyor. Aileler de daha önce ilan edilen devlet destekli kampanya ile belirli günlerde indirimle film seyrediyor. Ancak daha önce başlatılan indirim kampanyalarının sinema salonlarını canlandırmakta yetersiz kaldığı görülüyor. Türkiye’deki sinema salonları, 15-21 Ağustos tarihleri arasında -geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüşle- 255 bin 138 kişiyi ağırladı.

İŞTE O YAPIMLAR

Bu yüzden sinema salonları, sonbahar aylarında gösterime girecek büyük bütçeli yerli filmleri bekliyor. Bunların arasında Yeşilçam oyuncusu Adile Naşit’in hayatına odaklanılan “Adile” öne çıkıyor. “Gelin Takımı 2”,“Bağlantı Hatası”, “Bi Umut”, “Ayşe Tatile Çıktı” ve “Rafadan Tayfa: Gordion” güz aylarında gösterime girecek filmler arasında dikkat çekiyor. Türkiye’nin dünyada en fazla yerli film seyreden ülkeler arasında olduğu biliniyor. Sektör temsilcileri, sinemanın büyük bütçeli yerli filmlerle ayağa kalkabileceği görüşünü dile getiriyor. 

