Sermiyan Midyat "Cellabi" davasını kazandı! 5 yıl sonra tazminat alacak

Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle anlaşmıştı.

Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmış, dilekçede ise Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı, film çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat’a mesaj attığı mesajları gören Sermiyan Midyat’ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarılmıştı.

5 YILDIR SÜREN DAVA

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Midyat'ın avukatı Baver Tulpar Karakuş ile Blackwell Productions Yapım AŞ'nin avukatı Yusuf Ergün katıldı.

Duruşmada söz alan Sermiyan Midyat'ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı yapım şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti. 5 yıldır süren dava karara bağlandı.

SERMİYAN MİDYAT HAKLI BULUNDU

Kararını açıklayan mahkeme, Blackwell Productions Yapım A.Ş.'nin 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ile 200 bin lira cezai şart parasını 5 yıllık faiziyle birlikte Sermiyan Midyat'a ödemesine karar verdi.

NELER OLDU

“Cellabi” filminin Brewster’in Milyonları adlı kitaptan uyarlanacağı basına yansımıştı.

2019 yılında, Mersin’de çekileceği duyurulmuş; oyuncu kadrosu Sermiyan Midyat, Orçun Kaptan ve Sevcan Yaşar gibi isimlerden oluşuyordu.

Film çekilemeyince Midyat dava etmiş, mahkemeye sunduğu dilekçede mağduriyet şu sözlerle ifade edilmişti:

“Söz konu filmle ilgili çekim yapılamamıştır. Sermiyan Midyat da filme davet edilmemiştir. Müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunmayan davalı yapım şirketi, Mersin bölgesinde de film seti oluşturmamıştır. Müvekkilim, film için yaklaşık bir ay Mersin bölgesinde beklemeye devam etmiştir. Müvekkil, filmin tanıtımıyla ilgili görüntü ve haberlere basında yer vermiştir. Filmin çekilmemesi, müvekkilin onuruna, saygınlığına ve ticari itibarına zarar vermiştir. Müvekkilin maddi ve manevi zararının karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminat ile 200 bin lira cezai şart bedelinin davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.