Finalistler belli oldu! Altın Koza'da 10 dökümanter film yarışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu yıl 32.'si düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında organize edilen Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 65 belgeselin başvurduğu yarışmada bu yıl, 7'si dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film yarışacak.

Bu yıl yarışmada, Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

7 BELGESELİN DÜNYA PRÖMİYERİ ADANA'DA YAPILACAK

Yarışmada ayrıca, "Araf", "Döngü", "Hümanist Bir Deha", "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", "Karne", "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" ve "Nikita Tanrıçanın Ölümü" adlı belgeseller, dünya prömiyerini 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapacak.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de düzenlenecek.

