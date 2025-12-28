ttec Kidi Pro ile çocuklar güvende
ttec’in çocuklar için geliştirdiği akıllı saat Kidi Pro, yapay zekâ destekli özellikleri, hassas konum takibi ve tek tuşlu SOS çağrısıyla ailelere güven veriyor. 4G bağlantı, görüntülü arama ve iki güne kadar pil ömrüyle Kidi Pro, güvenlik ve eğlenceyi bir arada sunuyor.
- Gelişmiş Konum Takibi: GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi ve sensörlerle hassas ve anlık konum takibi sunar.
- İletişim ve Güvenlik: 4G SIM desteğiyle görüntülü/sesli arama ve tek tuşla SOS acil durum çağrısı özelliklerine sahiptir.
- Yapay Zekâ ve Eğlence: Dahili yapay zekâ özellikleriyle çocukların günlük hayatını eğlenceli hâle getirir.
- Uzun Pil Ömrü: Tek şarjla 2 güne kadar pil ömrü sunar.
- Renk Seçenekleri: Balerin pembesi, okyanus laciverdi ve panter siyahı renk seçenekleriyle satışa sunulur.
ÖMER TEMÜR - ttec’in çocuk saati Kidi Pro ile ailelerin gözü arkada kalmıyor.
Dahili yapay zekâ özellikleriyle çocukların günlük hayatını daha eğlenceli hâle getiren Kidi Pro, GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi ve sensörleri sayesinde anlık ve hassas konum takibi sunarak ailelerin içinin her zaman rahat olmasına yardımcı oluyor.
4G Nano SIM kart desteği ve EasyConnect teknolojisi sayesinde görüntülü ve sesli aramalar gerçekleştirilebilirken, tek tuşla aktifleşen SOS acil durum çağrısı hızlı konum bildirimi yapılmasını sağlıyor.
TEK ŞARJLA İKİ GÜNLÜK PİL ÖMRÜ
Tek şarjla 2 güne kadar pil ömrü sunan saat, balerin pembesi, okyanus laciverdi ve panter siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.