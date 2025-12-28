ttec’in çocuklar için geliştirdiği akıllı saat Kidi Pro, yapay zekâ destekli özellikleri, hassas konum takibi ve tek tuşlu SOS çağrısıyla ailelere güven veriyor. 4G bağlantı, görüntülü arama ve iki güne kadar pil ömrüyle Kidi Pro, güvenlik ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

ÖMER TEMÜR - ttec’in çocuk saati Kidi Pro ile ailelerin gözü arkada kalmıyor.

Dahili yapay zekâ özellikleriyle çocukların günlük hayatını daha eğlenceli hâle getiren Kidi Pro, GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi ve sensörleri sayesinde anlık ve hassas konum takibi sunarak ailelerin içinin her zaman rahat olmasına yardımcı oluyor.

4G Nano SIM kart desteği ve EasyConnect teknolojisi sayesinde görüntülü ve sesli aramalar gerçekleştirilebilirken, tek tuşla aktifleşen SOS acil durum çağrısı hızlı konum bildirimi yapılmasını sağlıyor.

TEK ŞARJLA İKİ GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

Tek şarjla 2 güne kadar pil ömrü sunan saat, balerin pembesi, okyanus laciverdi ve panter siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

