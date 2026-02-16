Duatlona 'kaçak kuzu' sürprizi! "İnsanın vegan olası geliyor"
İzmir’de, koşu, bisiklet ve tekrar koşudan oluşan duatlon parkuruna dalan kuzu, sporculara eşlik edip onlarla yarıştı.
- İzmir'deki duatlon yarışına sevimli bir kuzu "kaçak" katıldı.
- Kuzu, koşu sırasında sporculara kısa süre eşlik ederek moral verdi.
- Triatlon temsilcisi, olayın yarışa ilk kez bir kuzu tarafından yapıldığını ve renk kattığını belirtti.
- Kuzu, kısa süre sonra parkurdan güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.
Türkiye Triatlon Federasyonunun İzmir'de düzenlediği en zorlu spor dallarından birisi olan duatlona (5 km koşu + 20 km bisiklet + 2,5 km koşu) kaçak katılan sevimli misafir, atletlere moral oldu. Koşu sırasında etaba katılan kuzucuk bir süre sporculara eşlik etti.
"İNSANIN VEGAN OLASI GELİYOR"
Triatlon İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi "Bunlar bizim kaçak sporcular. Gördüğünüz gibi duatlonda hayvan sevgisine de yer veriyoruz. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Daha önce koşulara köpekler, inekler dâhil olmuştu. İlk defa bu sevimli kuzu aramıza katıldı. Kendisi de çok korkmuş ama dünya tatlısı. İnsan bunu görünce vegan olası geliyor" dedi.
Kısa süre parkurda kalan ve kontrollü şekilde uzaklaştırılan kuzu, yarışa renk kattı.