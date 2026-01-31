Hatay'da 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu yavruladı. Dünyaya gelen kuzunun 2 kafası, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu görünce şaşıran Tombul, hayvanın sağlıklı olduğunu söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesinde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Emre Tombul'un koyunu doğum yaptı.

2 ağzı, 4 gözü var... Çift başlı kuzu hayata tutundu

2 AĞZI, 4 GÖZÜ VAR

Zorlu geçen doğum sonrası hayvandaki farklılığı fark eden Tombul, kuzunun çift başı olduğunu görünce şaşırdı. Yaptığı kontrollerde kuzunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tombul, kuzunun 2 ağzı ile 4 gözü olduğunu söyledi.

2 ağzı, 4 gözü var... Çift başlı kuzu hayata tutundu

"ZORLU BİR DOĞUM OLDU"

Emre Tombul konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"15 yıldır hayvancılık yapıyorum. Zorlu bir doğum oldu bizim için. Kuzumuz çift kafalı doğdu ve 2 ağzı ile 4 gözü var. Çok zor oldu doğumu. Kendisinin ve annesinin sağlık durumu gayet iyi"

