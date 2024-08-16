45 sene önceki korkular canlanıyor! Alien özüne döndü!

Yönetmen Ridley Scott tarafından ilk defa 1979 senesinde seyirciyle buluşturulan “Alien” (Bizdeki adıyla Yaratık) uzayın karanlığında geçen dehşetli hikâyesiyle ses getirmiş, sinemadaki bilim kurgu ve korku türüne tesir etmişti. Sonrasında seriye dönüşen eserin yönetmen koltuğuna James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet gibi isimlerin ardından tekrar Scott geçmişti...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yönetmen Ridley Scott tarafından ilk defa 1979 senesinde seyirciyle buluşturulan “Alien” (Bizdeki adıyla Yaratık) uzayın karanlığında geçen dehşetli hikâyesiyle ses getirmiş, sinemadaki bilim kurgu ve korku türüne tesir etmişti. Sonrasında seriye dönüşen eserin yönetmen koltuğuna James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet gibi isimlerin ardından tekrar Scott geçmişti.

Bu arada seri türler arasında dolaşarak karmaşık bir hâle bürünmüştü. CGI’LA CANLANAN KARAKTER Şimdi ise Scott yapımcı, geminin dümeni ise korku filmlerinin usta yönetmeni Fede Alvarez’de. Serisinin yedinci taksiti olan “Alien: Romulus”, köklere dehşetli bir geri dönüş çabası olarak yorumlanabilir. 45 sene evvelki ilk karakterlerden biri de eserde CGI efektleriyle bugüne taşınıyor. Korku dolu hadiseleri işleyen filmde Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn ve Aileen Wu başrollerde yer alıyor. Hikâye ise şöyle: Rain, karanlık bir gezegende, düşük ücretle sömürülen genç işçilerdendir. Kendisi aile mirası sentetik dostu Andy ile birlikte yaşamaktadır. Bir gün isyancı bir grupla birlikte terk edilmiş bir uzay istasyonunu ele geçirirler. Fakat feza gemisinde mühürlenmiş korkunç hayat formalarını keşfetmeleri uzun sürmez...