Sinemada bu hafta | Video oyunu adaptasyonu filmler gişede öne çıkıyor! Beyazperdede oyun havası!

Yapımcıların iştahını kabartan popüler video oyunlarından adapte edilen filmler, son yıllarda çok rağbet görüyor. Oyun adaptasyonları arasında “Süper Mario Kardeşler Filmi” gibi yılın en çok seyredilenleri arasına giren eserler de var. Bu hafta ise aykırı karakterleriyle dikkat çeken “Borderlands” vizyonda.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Malum eskiden bir fi lm popüler olunca video oyunu hazırlanıp piyasaya sürülürdü. 1990’larla birlikte bu durum değişti. Super Mario gibi sevilen oyunlar sinemaya taşınmaya başladı. Zamanla görüntü yönetimi noktasında oyunlar ile beyazperde arasında “alışveriş” de yaşandı. Bazı oyunlarda sinemanın çekim tekniklerinden ilham alındı; filmlerde ise oyunların görsel efektleri kullanılmaya başlandı. Şimdilerde bazı yapımlarda tıpkı video oyunlarında olduğu gibi seyircinin tercihine göre alternatif sonlar yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu interaktif filmlerin sayısının çoğalacağı düşünülüyor. İki saha giderek birbirine daha çok yaklaşıyor.

Video oyunlarından sinemaya adapte edilen eserlerin popülerliğinde de son yıllarda artış var. 2020’den itibaren “Kirpi Sonic”in iki filminin yanı sıra “Canavar Avcısı”, “Resident Evil: Raccoon Şehri”, “Mortal Kombat”, “Uncharted”, “Süper Mario Kardeşler Filmi”, “Gran Turismo” ve daha başka oyun adaptasyonlarını seyrettik.

SUPER MARIO’NUN GİŞE BAŞARISI

Bu eserler arasındaki “Süper Mario Kardeşler Filmi” 1 milyar 361 milyon dolarlık toplam gişe hasılatıyla geçen senenin en çok kazanan ikinci sinema yapımı oldu. “Kirpi Sonic 2” ise bütün dünyada yaklaşık 405 milyon dolar hasılat elde etti. Evet, oyun dünyasının fi lm yapımcıları için iştah kabartıcı olduğu açık. Zira video oyunlarının tıpkı bir seri fi lmin yeni halkası gibi tanınmış karakterleri ve hazır bir hayran toplulukları var. Ancak hikâye sıkıntısı çeken popüler sinemanın ve Hollywood’un “oyuna” geldiği de vaki! Sanki her oyun sinemanın dünyasına uygun değil… Oyun adaptasyonlarından hayal kırıklığı yaşatanlar da az değil! Bazı “propagandist” oyun adaptasyonlarının beyazperdede uç fikirlere zemin olduğu da bir hakikat.

PANDORA’NIN KUTUSU AÇILIYOR

Bu rüzgâr devam ederken bu hafta “oyundan sinemaya” listesine yeni bir film ilave oluyor. İlk sürümü 2009’da ortaya çıkan ve daha evvel romanı da yazılan popüler aksiyon oyunu “Borderlands” beyazperdede!“Soysuzlar Çetesi” gibi filmlerdeki oyunculuklarıyla da tanıdığımız Eli Roth’un yönetmen koltuğunda oturduğu eserde bir kurtarma vazifesi için Pandora gezegeninin kapıları aralanıyor. Eserde, Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis ve Jack Black gibi oyuncular -Hollywood’daki rüzgâra uygun- aykırı karakterlerle karşımıza çıkıyor. Filmde, kötü şöhretli ödül avcısı Lilith, Atlas’ın benzersiz bir gücün anahtarına sahip kayıp kızını kurtarma görevi için kendi gezegeni Pandora’ya geri dönüyor.

Çılgın görselliğiyle dikkat çeken “Borderlands” hikâyesiyle bekleneni vermiyor. Eserin oyun adaptasyonları arasında nasıl bir yere yerleşeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Yönetmen: Eli Roth

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: ABD