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Bodrum’da ünlü yağmuru! Sinemanın yıldızı Sharon Stone’a Global İkon Ödülü verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum’da ünlü yağmuru! Sinemanın yıldızı Sharon Stone’a Global İkon Ödülü verildi

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü Amerikalı sinema yıldızı Sharon Stone, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen gecede Uluslararası İkon Ödülü'nü aldı. Ünlülerin akın ettiği gecede ödül aldıktan sonra Türkiye ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Stone, “Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim” dedi.

Amerikalı oyuncu, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılan Altın Küre Töreni'nin "Global İkon" ödülünü almak üzere Bodrum'a geldi. 

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Güvercinlik Koyu'ndaki bir otelde düzenlenen geceye 66 yaşındaki Amerikalı yıldızın yanı sıra ünlü sanatçılar Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu ve Nesrin Cevadzade'nin de aralarında olduğu sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

Bodrum’da ünlü yağmuru! Sinemanın yıldızı Sharon Stone’a Global İkon Ödülü verildi - 1. Resim

“BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Dünyaca ünlü Amerikalı sinema yıldızı Sharon Stone, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak, onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum”

“BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYMEK BENİM İÇİN ONURDU”

Beşiktaş forması ile verdiği pozlar hakkında konuşan Stone, “Büyük bir futbol hayranıyım, Beşiktaş formasını giymek benim için onurdu. Yeğenim Amerika'da futbol antrenörü. Aile olarak futbolu çok seviyoruz” dedi.

Bodrum’da ünlü yağmuru! Sinemanın yıldızı Sharon Stone’a Global İkon Ödülü verildi - 2. Resim

“MİNNETTARIM VE ONUR DUYUYORUM”

Unutulmaz rolleriyle adını dünya sinemasına yazdıran Sharon Stone, Uluslararası İkon Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden “Ben Pensilvanya'da çok küçük bir kasabada büyüdüm. O kasaba o kadar küçüktü ki trafik ışığı dahi yoktu, çocuklar traktörlerle okula giderdi. Türkiye gibi uzak ülkelere uzak ülkelere gitmeyi, sizin gibi sıcakkanlı ve nazik insanlarla tanışmayı, bu ülkenin muazzam güzelliklerini görmeyi hayal dahi edemezdim” dedi.

Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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