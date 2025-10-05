Çorum'daki Kapılıkaya Kaya Mezarı’nın gizemi ‘IKEZIOS’ yazısıyla aralanıyor

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Kırkdilim mevkiinde bulunan Kapılıkaya Kaya Mezarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

MÖ 2. yüzyıla tarihlenen ve sarp kayalıkların arasına oyularak inşa edildiği düşünülen tarihi mezar, hem mimarisi hem de konumuyla dikkat çekiyor. Kapılıkaya, bölgenin en değerli arkeolojik kalıntıları arasında yer alırken, özellikle tarih tutkunları ve doğa gezginleri için cazip bir rota oluşturuyor.

İl merkezine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldan fazla geçmişiyle bölgenin tarihine ışık tutan Kapılıkaya Kaya Mezarı, çevresindeki doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yüksek kayaların arasındaki konumu sayesinde hem tarihi hem de doğayı bir arada görmek isteyenler için cazip bir rota oluşturuyor.

KAPIDAKİ YAZI SIRRI ÇÖZDÜ

Kaya mezarını birçok üniversite öğrencisinin merak ettiğini belirten Hitit Üniversitesi Dağcılık Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, "Kapılıkaya Çorum Laçin arasında Kırkdilim mevkinde yer alıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Burayla ilgili maalesef pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Hemen kapının mezar girişinde ve üst kısımda yazan yazıda 'IKEZIOS' diye bir ibare var. Bu bilgi sayesinde içeride bir komutanın bulunduğu söyleniyor.

Mezar odasına gelmeden önce, 12 tane basamağı olan biraz daha alt kısımda ise tekrar 8 basamak var. Tabii o dönemin insanlarını anlamak lazım. Burası aynı zamanda su kaynağının yakınında bir derenin hemen yan kısmına inşa edilmiş. İnsanlar için önemli birisi olmalı ki oraya mezarını koymuşlar" diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Elif Nisa Kaya da, "Kapılıkaya'ya bakmaya, tarihini öğrenmeye geldim. Bu tarz yerlere geldiğimde aslında hayatımdaki olan sorunların pek bir önemi olmadığını, her şeyin gelip geçici olduğunu öğreniyorum. Hem buraya gelip tırmanış yapıyoruz hem de tarihimizi öğreniyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz ve hayatın farklı renklerini insanlarla birlikte görüyoruz diyebilirim" ifadelerine yer verdi.



