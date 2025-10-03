"Sanat Her Yerde" vizyonuyla Türkiye kültür-sanat rekor yılına giriyor

KORAY ERDOĞAN - Bakan Ersoy, yeni sezonun yalnızca bir sanat takvimi olmadığını, Türkiye’nin kültürel vizyonunu dünyaya gösteren güçlü bir adım olduğunu vurguladı. AKM’nin geçtiğimiz yıl 2,390 etkinlik ile 2,5 milyon sanatseveri ağırladığına dikkat çekti. Ankara’daki CSO Ada’nın da 300 bine yakın izleyiciyle sanatın merkezi haline geldiğini belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bugüne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini söyleyen Ersoy, festivalin artık dünyanın en büyük kültür etkinliği haline geldiğini ifade etti. Bu yıl 8 ay sürecek festival 20 şehirde gerçekleşecek; 2026’da 26, 2027’de ise 32 şehre ulaşacak.

TİYATRODA VE OPERADA REKORLAR

Devlet Tiyatroları’nın sahne sayısının 59’a çıktığını ve 2024’te 2 milyon 269 bini aşkın seyirciye ulaştığını aktaran Ersoy, yeni sezonda bu sayının 70’e çıkacağını duyurdu. Devlet Opera ve Balesi’nin ise geçen sezon 1.200’den fazla temsil ile 703 bin seyirciye ulaştığını söyledi. Özellikle “Fındık Kıran” balesine gösterilen yoğun ilgiyi örnek vererek, biletlerin 45 saniyede tükendiğini kaydetti.

Yeni sezonda Faust, Büyük Romulus, Ölü Çanlar ve Gümüş Patenler gibi önemli oyunlar sahnelenecek. Ayrıca Vagon Sahne ve Kamyon Sahne projeleriyle tiyatro Anadolu’nun farklı şehirlerine taşınacak.

Toplantıya Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı katıldı.

SİNEMADA ÇARŞAMBA GÜNLERİ 120 LİRA

Bakan Ersoy, sinema için de yeni bir uygulamayı duyurdu. Yıl sonuna kadar Çarşamba günleri “Sinema Günü” olacak ve kampanyaya katılan tüm salonlarda bilet fiyatı 120 lira olacak. Bu uygulamayla son haftalarda sinema salonlarını dolduran yoğun ilginin kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇEŞİTLİLİK

Atlas Sineması’nın yeniden düzenlenerek Atlas Sinema Müzesi adıyla faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ersoy, burada Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan “James Cameron Sanatı” sergisinin 6 ay boyunca ziyaretçileri ağırlayacağını söyledi.

Sinema sektörüne verilen desteklerin 2005’te 16 milyon liradan 2025’te 470 milyon liraya yükseldiğini belirten Ersoy, Türk dizilerinin ise 170’ten fazla ülkede 1 milyardan fazla seyirciye ulaştığını kaydetti.

KÜTÜPHANELER VE TELİF DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de kitap sayısının 2002’den bu yana iki kat artarak 26 milyona ulaştığını, kütüphane üye sayısının ise 7,6 milyona yükseldiğini açıklayan Ersoy, Rami Kütüphanesi’nin 2,5 yılda 7 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi. Ayrıca müzik meslek birliklerinin telif gelirlerinin, mart ayında imzalanan protokol sonrası yüzde 343 artarak 2,2 milyar lirayı aştığını hatırlattı.

FİLİSTİN SANATLA ANLATILACAK

Yeni sezonda Filistin’e özel bir bölüm ayrılacağını vurgulayan Ersoy, “Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak, Filistin’deki dramı insanlığın vicdanına sunacağız” dedi.

Konuşmasını “Bir milletin kalıcı gücü, ürettiği sanat eserleriyle ölçülür” sözleriyle tamamlayan Ersoy, kültür ve sanat vizyonunun önümüzdeki dönemde daha da genişleyeceğini ifade etti.