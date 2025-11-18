İtalya’nın ünlü turizm kenti Floransa, şehir merkezindeki yoğunluk ve görüntü kirliliği şikayetlerinin artması üzerine, 50 sokakta açık havada yemek servisini kaldırma kararı aldı. UNESCO koruma alanındaki bölgede geçerli olacak düzenlemenin gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanıyor.

İtalya’nın en önemli turistik şehirlerinden biri olan Floransa’da açık havada yemek (al fresco dining) düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Yerli halkın şikayetlerinin artması üzerine kent yetkilileri, 50 sokakta açık havadaki masa ve sandalyeleri kaldırma kararı aldı.

İŞLETMECİLER İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ancak restoran işletmecileri yeni düzenlemelerin, halihazırda artan maliyetlerle mücadele eden işletmelere ek bir yük olacağını belirtiyor. Dailymail’in haberine göre, Piazza della Signoria’daki Ristorante Pizzeria Il David’in sahibi Daniela dış mekandaki masaların 60 kişilik restoranı için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yasak kapsamında Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi ve Uffizi Galerisi çevresinde de dış mekân oturma alanları kaldırılacak. 73 farklı noktada ise şemsiyeler ve pleksiglas rüzgar korumalarının kullanımı için sıkı kurallar getirilecek. Bazı tarihi meydanlarda plastik hava korumalarının tamamen kaldırılması değerlendiriliyor.

Belediye ayrıca restoranları izin verilen alanları göstermek için çim görünümlü halı kullanmaya teşvik ediyor. Miras uzmanları, kısıtlamaların yeterli olmadığı görüşünde. Bologna Üniversitesi’nden Ilaria Agostini, alınan önlemlerin tarihi dokuyu korumak için adım olduğunu söylerken, işletmecilerin bu kararlardan olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuyor. Bazı eleştirmenler de değişikliğin turizm odaklı “standart menüler” sunan zincir restoranları destekleyebileceği endişesini dile getiriyor.



