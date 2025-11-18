23 yıllık NBA kariyerinde ilk defa sezon açılışında forma giyemeyen LeBron James, sakatlığını atlatıp antrenmanlara başladı. Kısa sürede forma giymesi beklenen yıldız basketbolcu, 'NBA'de en uzun forma giyen sporcu' olarak rekor kıracak.

NBA'de sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Lebron James, takımı Los Angeles Lakers ile ilk antrenmanına çıktı.

TARİHE GEÇECEK

Lakers'ın 23 Kasım Pazar gününe kadar Utah Jazz dışında maçı bulunmuyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; yıldız basketbolcunun, hazır hissetmesi durumunda pazar günü forma giymesi bekleniyor. James, parkeye çıktığında 'NBA'de 23 sezon forma giyen ilk sporcu' olarak tarihi bir başarı elde edecek.

LeBron James

30 Aralık'ta 41 yaşına girecek olan James, sezon öncesi hazırlık kampında sinir sıkışması sakatlığıyla karşı karşıya kalmış ve kariyerinde ilk defa sezon açılışında forma giyememişti.

GÖKHAN KARATAS

