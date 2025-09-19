Rekora doymuyor! LeBron James'ten "emeklilik" açıklaması

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta mücadele eden LeBron James, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilik söylentilerine cevap veren yıldız isim, saha dışındaki girişimlerinin basketbolu bırakacağı anlamına gelmediğini söyledi.

"10 YIL DAHA BİLE OYNAMAYACAĞIM"

TRT Spor'da yer alan habere göre; kariyerinin son bölümünde olduğunun farkında olduğunu belirten Lebron James, "Hiçbir şeye gönderme yapmıyorum. Biliyorum, artık tepenin öteki tarafındayım ve kesinlikle bir 23 yıl daha oynamayacağım. Hatta bir 10 yıl daha bile oynamayacağım. Emeklilik elbette gelecek, ama daha zamanı var" dedi.

104 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

"NBA tarihinde en fazla sezon oynayan basketbolcu" rekorunu Vince Carter ile paylaşan James, 2025-2026 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak 2 yıllığına 104 milyon dolarlık kontratının son senesine girdi. Anlaşmada takas engelleyici madde de bulunuyor.

NBA'DE 4 ŞAMPİYONLUK

27 sayı, 7,5 ribaund ve 7,4 asist ortalaması ile oynayan 40 yaşındaki oyuncu, son olarak mart ayında 50 bin sayı barajını aştı. 2 bin 500 üçlük barajını geçen yıldızın; 4 NBA şampiyonluğu, 4 MVP ödülü, 21 All-Star seçimi bulunuyor.