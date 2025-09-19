Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rekora doymuyor! LeBron James'ten "emeklilik" açıklaması

Rekora doymuyor! LeBron James'ten "emeklilik" açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekora doymuyor! LeBron James&#039;ten &quot;emeklilik&quot; açıklaması
LeBron James, Emeklilik, Los Angeles Lakers, NBA, Basketbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA'de 23'üncü sezonuna giren Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, hakkında çıkan "emeklilik" söylentileri hakkında konuştu. Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek "en fazla kariyer dakikasına ulaşan oyuncu" olan 40 yaşındaki basketbolcu, kariyerinin son bölümünü yaşadığının farkında olduğunu belirtse de, "Daha zamanı var" dedi.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta mücadele eden LeBron James, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilik söylentilerine cevap veren yıldız isim, saha dışındaki girişimlerinin basketbolu bırakacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Rekora doymuyor! LeBron James'ten

"10 YIL DAHA BİLE OYNAMAYACAĞIM"

TRT Spor'da yer alan habere göre; kariyerinin son bölümünde olduğunun farkında olduğunu belirten Lebron James, "Hiçbir şeye gönderme yapmıyorum. Biliyorum, artık tepenin öteki tarafındayım ve kesinlikle bir 23 yıl daha oynamayacağım. Hatta bir 10 yıl daha bile oynamayacağım. Emeklilik elbette gelecek, ama daha zamanı var" dedi.

Rekora doymuyor! LeBron James'ten

104 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

"NBA tarihinde en fazla sezon oynayan basketbolcu" rekorunu Vince Carter ile paylaşan James, 2025-2026 sezonu için oyuncu opsiyonunu kullanarak 2 yıllığına 104 milyon dolarlık kontratının son senesine girdi. Anlaşmada takas engelleyici madde de bulunuyor.

Rekora doymuyor! LeBron James'ten

NBA'DE 4 ŞAMPİYONLUK

27 sayı, 7,5 ribaund ve 7,4 asist ortalaması ile oynayan 40 yaşındaki oyuncu, son olarak mart ayında 50 bin sayı barajını aştı. 2 bin 500 üçlük barajını geçen yıldızın; 4 NBA şampiyonluğu, 4 MVP ödülü, 21 All-Star seçimi bulunuyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okul önünde veli kavgası! Bıçakla birbirlerine girdilerGöztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe projeyi duyurdu: Mali bağımsızlığımız için son adım - SporFenerbahçe duyurdu: İşte Bankalar Birliği'nden çıkış projesiSadettin Saran'dan "hisse devri" açıklaması: Şirket benim, kapatırım! - Spor"Hisse devri" çıkışı: Şirket benim, kapatırımMuslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ncı saniye golü - Spor16 saniyede büyük şok! Muslera neye uğradığını şaşırdıFenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Edson Alvarez geri döndü - SporFenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları: Alvarez geri döndüAntalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz - Spor"Hainler! Hakkımız size helal değil"Frankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar! - SporFrankfurt hezimeti sonrası yönetimden ilk açıklama: Nazar!
Sonraki Haber Yükleniyor...