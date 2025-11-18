Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, Project Prometheus adında bir yapay zeka şirketi kurdu. Bezos'un bilgisayar, otomobil ve uzay araçlarının tasarlanması ve üretilmesine yönelik yapay zeka ürünleri geliştiren bu şirkete 6,2 milyar dolar finansman sağladığı bildirildi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, ünlü perakende ve teknoloji şirketi Amazon’un ardından yeni bir girişime imza attı.

6,2 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLANDI

New York Times'ın haberine göre, Project Prometheus adında bir yapay zeka şirketi kuran Bezos, bu girişime 6,2 milyar dolarlık finansman sağladı. NYT’a konuşan kaynaklar, söz konusu finansmanın, şirketi erken aşamada dünyanın en iyi finanse edilen girişimlerinden biri yaptığını belirtiyor.

Bezos, 2021’de Amazon’da üstlendiği genel müdürlük görevinden ayrıldıktan sonra ilk kez eş CEO olarak görev alacak. Bezos, uzay şirketi Blue Origin’de aktif bir rol üstlense de resmi anlamda ‘kurucu’ olarak rol üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

YAPAT ZEKA İLE ÜRETİME DESTEK OLACAK

Şimdiye kadar şirkete dair çok fazla şey açıklanmasa da, Project Prometheus’un bilgisayarlar, havacılık ve otomotiv dahil birçok alanda mühendislik ve üretime yardımcı olacak yapay zeka üzerine çalıştığı şirkete dair bilinenler arasında.

Öte yandan, Bezos’un yanında çalışacak diğer CEO Google’ın kurucusu Sergey Brin ile ‘The Moonshot Factory’ isimli araştırma ile yakından ilgilenen fizikçi ve kimyacı Vik Bajaj olacak.Söz konusu şirketin 6,2 milyar dolarlık finansmanı, ona son derece pahalı olan yapay zeka teknolojisini geliştirme alanında büyük bir avantaj sağlıyor.

BÜYÜK ŞİRKETLERDEN ÇALIŞAN TRANSFER EDİYOR

Bezos’un yeni girişimi, şimdiden OpenAI, DeepMind ve Meta gibi büyük yapay zeka şirketlerinden çalışanları transfer ederek yaklaşık 100 kişiyi işe aldı.

