Yeni sezonda 50 festival, şenlik ve şölen düzenlenecek! Kültür sanat Türkiye'ye yayılıyor 

MURAT ÖZTEKİN - Yeni kültür sanat sezonu “Sanat Her Yerde” mottosuyla Türkiye’nin dört bir köşesine yayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025-2026 sezonunun tanıtımını dün İstanbul’daki AKM’de gerçekleştirdi.

Burada konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, fazla detay vermedi ama “çok özel” hazırlıklar yaptıklarına dikkat çekerek “Türkiye’nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak ve konserlerimiz yankılanacak. Gelecek sene 26 şehrimizde ‘Kültür Yolu Festivali’, 9 şehrimizde ‘Bir Anadolu Şenliği’ ve 15 ilimizde de ‘Yaşayan Miras Şölenlerini’ gerçekleştirerek toplamda 50 ilimizde halkımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

REKORLAR YILI

Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıla dair verileri de değerlendirdi. Buna göre Devlet Tiyatrolarında, 75 yıllık rekorlar geride bırakılarak yaklaşık 2 milyon 269 bin seyirciye ulaşıldı. Bakanlık son yıllarda opera ve baleye daha çok destek veriyor. Bu politikalardan sonra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2024’te 1200’den fazla temsille yaklaşık 703 bin seyirciyle buluştu.

Öte yandan İstanbul’daki AKM 2,5 milyon sanatseveri ağırladı ve geçtiğimiz sene 2 bin 390 faaliyete ev sahipliği yaptı. Ankara’daki CSO Ada ise 300 bine yakın seyirciyi ağırladı.

SİNEMA BİLETLERİ HER ÇARŞAMBA 120 TL

Zor günler geçiren sinema salonları için yeni sanat sezonunda yeni bir müjde geldi. Geçen hafta sonu uygulanan indirimli bilet kampanyasının başarıya ulaştığını hatırlatan Bakan Ersoy, artık her çarşambanın “sinema günü” olacağını duyurdu. Bu çerçevede sinema salonlarında çarşamba günleri bütün filmler, 120 TL bilet fiyatıyla seyirciyle buluşacak.

FİLİSTİN UNUTULMAYACAK

Yeni sezonda Gazze’de yaşanan trajediye de dikkat çekilecek. Bakan Ersoy, Filistin’e dair özel bölüm ayıracaklarını söyledi.