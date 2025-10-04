Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler 

Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tedavi gören Yusuf&#039;un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler 
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dolandırıcılar, balık pulu ve kelebek hastası Yusuf’a yardım için açılan TikTok hesabını çaldı. Çocuğun fotoğraflarını kullanarak yeni bir hesap açan vicdansızlar, yüz binlerce lira yardım toplayıp ortadan kayboldu.

Şanlıurfa’da yaşayan Musa (45) ve Hatice (37) Timuçin çiftçinin en küçük evlatları Yusuf’a (2), doğuştan kelebek ve balık pulu hastalığı teşhisi konuldu. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bir süre tedavi gören Yusuf, hastalığına çözüm bulunmayınca tedavi için Adana’da hastaneye getirildi.

Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler  - 1. Resim

Mali sıkıntı içinde olan aile, sosyal medyadan evlatlarının fotoğrafını paylaşıp yardım toplamaya başladı ancak bir süre sonra hesapları çalındı. Çalınan hesaptaki fotoğraf ve videolar başka yardım sayfalarında paylaşılıp Yusuf adına yüz binlerce lira toplanıldı. Dolandırıcılar söz konusu yardımları Yusuf’a ulaştırmadığı gibi, bu hesaplardan aileyi de engelledi. 

Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler  - 2. Resim

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK” 

Anne Hatice Timuçin, kendi hesabını çalan şahsa ulaşıp savcılığa şikâyet edeceklerini söylemesi üzerine “Beni savcıyla mı korkutmaya çalışıyorsunuz? Savcının işi gücü yok bir TikTok’la uğraşacak, siz bu devleti ne zannettiniz. Şaşırmışsınız siz” diyen şahıs, aileyle dalga geçti. Aile, bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Baba Musa Timuçin “Oğlumun fotoğraflarını kullanıp para toplamışlar ama bize hiçbir yardım gelmedi. Suç duyurusunda bulunduk ancak herhangi bir dönüş olmadı, çözüm bekliyoruz. Bir kadın ölen babası adına binlerce lira evladım için para göndermişti, o bile dolandırıcılara gitti” diye konuştu.

Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler  - 3. Resim

“BENİMLE DALGA GEÇTİLER”

Anne Hatice Timuçin ise TikTok hesaplarının çalındığını belirterek “Başka hesaplar üzerinden oğlumun fotoğrafını paylaşıp bizi engellediler. Biz bunları başta hiç fark etmedik, başkalarının uyarıları üzerine öğrendik. Hesabı çalan kişiye ulaştım, benimle dalga geçti, utanmadan 4 bin lira da para istedi. Hepsi kanıtlı, şikâyetçi olduk. Şu an bizimle ilgilenen sadece bir dernek var. “Ogün Abi Derneği” haricinde kimse başka yere para göndermesin” ifadelerini kullandı. 

Tedavi gören Yusuf'un yardım için açılan Tiktok hesabını çaldılar! Utanmadan ailesinden para istediler  - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya, Almanya'yı tehdit mi ediyor? Münih Havalimanı dron endişesiyle tekrar kapatıldıAnadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! Feci kazada can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaÖğrenci servisiyle otomobil çarpıştı! 2 ölü 8 yaralıIsparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var - 3. SayfaIsparta'da 2 otomobil 1 tır çarpıştı! 2 ölü 3 yaralıTrafikte dehşet! Dayak yiyen motosikletli kadının intikamı kamerada - 3. SayfaTartıştığı motosikletli kadını dövüp, üstüne çıktıSu teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar! Üzerinden sadece tespih ve ulaşım kartı çıktı - 3. SayfaSu teresi toplarken korkunç manzarayla karşılaştılar!Zeynep Zan cinayetinde ilk dava görüldü! Taksi şoförü: Her şey 15 saniyede gerçekleşti - 3. SayfaZeynep Zan cinayetinde ilk dava: Her şey 15 saniyede gerçekleştiKonya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada - 3. SayfaKorkunç kazada araç ikiye bölündü!
Sonraki Haber Yükleniyor...