Konya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada

Konya'nın Meram ilçesinde saat 13.30 sıralarında Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.