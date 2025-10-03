Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada

Konya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile süratli bir şekilde gelen başka bir otomobil çarptı. Bekleyen araç arkadan aldığı darbeyle sürüklenerek direğe ve ağaca çarpıp ikiye bölündü. Feci kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde saat 13.30 sıralarında Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobile, kırmızı ışıkta beklediği sırada süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.

Konya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada - 1. Resim

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. ise yaralandı.

Konya'da korkunç kazada araç ikiye bölündü! Ölü ve yaralının olduğu olay kamerada - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

