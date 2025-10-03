Antalya'da hüzne boğan zincirleme kaza: Teyzesine müdahale eden genç hemşire o anları anlattı

Dün saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi, Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada görenleri hüzne boğan anlar yaşandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 PY 730 plakalı araç ile Gamze Altok'un kullandığı 07 ATK 432 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 AZN 146 plakalı araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler ilk olarak 15 PY 730 ve 07 AZN 146 plakalı otomobillerde bulunan isimleri öğrenilemeyen yaralı sürücüleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırdı.

TEYZESİNİ HAYATTA TUTMAK İÇİN ÇABA HARCADI

Sağlık ekipleri 07 ATK 432 plakalı aracın arka koltuğunda bulunan ve araç içerisinde sıkışan Elife Taş'ın (58) yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada Döşemealtı Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü Gamze Altok, teyzesi Elife Taş'ın ölmediğini, kısa süre önce konuştuğunu belirterek araç içerisinde müdahale etmeyi sürdürdü.

Altok'un panik ve korku anları kameralara yansırken, uzun süre teyzesine suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya devam eden genç sağlıkçının ısrarı ile 112 Acil Sağlık ekipleri Elife Taş'a yeniden müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı sıkıştığı yerden çıkartılan Taş için ekiplerin müdahalesi sürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kazada 07 ATK 432 plakalı araçta bulunan Elife Taş' ile kızı Gonca Taş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elife Taş, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından 2 defa CPR yapılarak ambulansla hastaneye getirildi. Burada entübe işlemleri yapılırken tekrar kalbi duran kadın hayatını kaybetti.

Kızı Gonca Taş ise hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Elife Taş'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Polatlı ilçesine götürüldü. Cenazenin teslim alınması sırasında Elife Taş'ın yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görüldü.

"10 DAKİKA BOYUNCA CPR YAPTIM"

Kazayı yara almadan atlatan arka koltukta sıkışan teyzesini hayatta tutmak için büyük çaba sarf eden araç sürücüsü Gamze Altok'un olayın şokunu henüz atlatamadığı görülürken o anları anlattı. Kaza sonrası kendisine geldiğinde ilk olarak Gonca Taş'a baktığını belirten Altok, "Ben ayıldığımda ilk önce Gonca ablama baktım. ‘Uyan, bana cevap ver. İyi misin' dedim. Çok fazla ağrısı olduğunu söyledi. Ardından teyzeme döndüm. Bana cevap vermesini istedim. ‘Ne oldu' dedi, yaşıyordu, nabzı vardı. Ben sürekli kontrol ettim. Nabzı sonra yavaşladı ama nabzı vardı. Ben 10 dakika boyunca CPR yaptım, suni solunum yaptım. ‘Ambu getirin' dedim, ‘Adrenalin getirin' dedim" sözleri ile kaza sonrasındaki o anları anlattı.